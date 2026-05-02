Medicamentos gratis en PAMI: requisitos y alcance del beneficio en 2026

El programa de medicamentos sin costo de PAMI continúa vigente en 2026 y permite que afiliados accedan a tratamientos esenciales en forma gratuita, siempre que cumplan determinados requisitos.

A través de distintas herramientas, PAMI busca garantizar el acceso a la salud de jubilados y pensionados, especialmente en casos donde el costo de los medicamentos resulta difícil de afrontar.

En este contexto, PAMI ofrece cobertura total para ciertos tratamientos y descuentos parciales en otros, dependiendo del tipo de patología y la situación del afiliado.

Qué medicamentos están cubiertos

Dentro del esquema vigente, el organismo contempla la cobertura total para enfermedades complejas y crónicas que requieren tratamientos prolongados.

Entre los principales grupos incluidos se encuentran los medicamentos para diabetes, tratamientos oncológicos y oncohematológicos, terapias para VIH y hepatitis, además de fármacos vinculados a trasplantes.

También se incorporan tratamientos para hemofilia, artritis reumatoidea, enfermedades fibroquísticas, insuficiencia renal crónica y afecciones oftalmológicas específicas.

Estas coberturas buscan aliviar el impacto económico de tratamientos de alto costo en la población afiliada.

Coberturas parciales y alcance del beneficio

Además de los medicamentos sin costo, PAMI mantiene un sistema de descuentos para otros tratamientos.

En estos casos, la cobertura puede alcanzar entre el 50% y el 80% para enfermedades crónicas, mientras que para medicación de uso eventual ronda el 40%.

El programa también contempla actualizaciones periódicas del listado de medicamentos, en función de las necesidades sanitarias y la disponibilidad dentro del sistema de salud.

Cómo acceder a los medicamentos gratis

Para obtener la cobertura total, es necesario gestionar el Subsidio por Razones Sociales, un trámite que evalúa la situación económica del afiliado.

Entre los requisitos principales se establece que los ingresos no superen 1,5 haberes mínimos, o hasta tres en hogares donde haya personas con discapacidad.

Además, no se debe contar con medicina prepaga, más de una propiedad ni vehículos recientes, salvo excepciones debidamente justificadas.

El trámite puede realizarse de manera online o presencial, y una vez aprobado, el afiliado queda habilitado para acceder a los medicamentos sin costo mediante receta electrónica.