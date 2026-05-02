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Boca busca un triunfo clave ante Central Córdoba para pelear por el liderazgo de su zona

Con la clasificación asegurada y tras haberse cortado su invicto de 14 partidos, Boca enfrenta al elenco de Santiago del Estero con un once alternativo y la ilusión de cerrar como líder de su zona.

2 de Mayo de 2026
Boca enfrenta a Central Córdoba.
Boca enfrenta a Central Córdoba. Foto: (Fotobaires).

Con la clasificación asegurada y tras haberse cortado su invicto de 14 partidos, Boca enfrenta al elenco de Santiago del Estero con un once alternativo y la ilusión de cerrar como líder de su zona.

Boca enfrenta este sábado a Central Córdoba en Santiago del Estero por la fecha 9 del Torneo Apertura. El conjunto de Claudio Úbeda ya está clasificado, aunque buscará terminar en el primer puesto de la Zona A.

 

El partido que comenzará a las 16:15, será televisado por TNT Sports Premium y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

 

Boca, con suplentes y la cabeza en la Copa

 

El Xeneize llega a este cruce con la ilusión intacta: suma 27 puntos y está a solo uno del líder, Estudiantes de La Plata. Sin embargo, el equipo viene de sufrir un golpe en la Copa Libertadores, donde perdió el 1-0 ante Cruzeiro y cortó un invicto de 14 partidos.

Boca cayó ante Cruzeiro en Brasil.

Enfocado en el compromiso copero del próximo martes frente a Barcelona de Ecuador, Úbeda planea poner en cancha una formación con varios habituales suplentes para cuidar a los titulares.

 

Central Córdoba, sin chances pero con ganas de dar el golpe

 

El equipo santiagueño, dirigido por Lucas Pusineri, marcha decimotercero con 16 puntos y ya no tiene posibilidades de meterse en los playoffs. En la última fecha, empató sin goles ante Lanús y buscará cerrar el torneo con una alegría ante su gente.

 

Las probables formaciones de Boca y Central Córdoba

 

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón, Alan Velasco; Kevin Zenón o Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

 

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Temas:

Boca Central Córdoba Santiago del Estero Torneo Apertura
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