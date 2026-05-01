Equipo de hockey del Club Echagüe sueña con tener su cancha de césped sintético

Echagüe va en busca de la cancha de césped propia

Jugadoras que componen los equipos de hockey sobre césped Echagüe y Rejunte se encontraron para disputar un partido amistoso este 1ro de mayo.

“No hay feriado para nosotras. Somos de Echagüe y las demás chicas nos vinieron a bancar para disputar este amistoso”, contó una de la capitana del equipo.

Desde el Club Echagüe sueñan con tener una cancha de césped propia. “Es un sueño y se está trabajando para eso. Venimos trabajando desde la Fiesta del Mate e hicimos un mate bingo, planeamos repetirlo porque nos resultó positivo”, subrayó.

El testimonio de las jugadoras y del entrenador

La referente del equipo del club anfitrión señaló que se juega un torneo en Aprode. “Somos nuevas, estamos aprendiendo y ganando experiencia”, sostuvo.

La capitana del equipo señaló que fue votada por su equipo, “fue más por amistad y cariño”, indicó pero reconoció que todas las jugadoras “son iguales”.

El entrenador del equipo es Alejandro Flemati, quien expresó: “Tenemos que aprovechar porque gracias al esfuerzo de la subcomisión se logró alquilar el sintético”. El equipo entrena los viernes de 19:30 a 21:00 e invitan a personas interesadas a sumarse.

El entrenador Alejandro Flemati

“Por el momento tenemos categorías infantiles que van a encuentros, no participan del torneo, pero estamos sumando gente para el año que viene”, dijo Flemati.

Por su parte, la arquera, Ariadna, contó que hace menos de un mes se desempeña en ese rol. “Me ofrecí y me va bien”, aseguró.

En tanto, el equipo Rejunte es un conjunto formado por mamás de todas las categorías. “Con ganas de disfrutar, acompañar a las chicas, invitar a toda la gente que que se quiera sumar y que se divierta porque este deporte es maravilloso”, sostuvo una de las jugadoras.

Las deportistas mencionaron que la familia “siempre apoya” y que “es lo más importante”.

Otra mujer señaló que desde los 29 años juega en el grupo de mamis. “En este momento estoy jugando en Don Bosco, pero cuando se hace los rejuntes tenemos un grupo, nos sumamos todas”, describió.