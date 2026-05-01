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Chechu Bonelli celebró su cumpleaños con un look impactante tras su separación de Cvitanich

En su primer cumpleaños tras divorciarse, la modelo celebró rodeada de amigos en Buenos Aires. Con un look de encaje negro audaz, la conductora mostró su costado más seguro y renovado en una noche marcada por la diversión y la emoción.

1 de Mayo de 2026
Bonelli eligió un audaz conjunto de encaje negro de dos piezas
Bonelli eligió un audaz conjunto de encaje negro de dos piezas Foto: Redes sociales

En su primer cumpleaños tras divorciarse, la modelo celebró rodeada de amigos en Buenos Aires. Con un look de encaje negro audaz, la conductora mostró su costado más seguro y renovado en una noche marcada por la diversión y la emoción.

Chechu Bonelli celebró su primer cumpleaños tras su separación de Darío Cvitanich con una fiesta íntima en un boliche de Buenos Aires, rodeada de amigos y con un estilo que se llevó todas las miradas.

 

La conductora y modelo compartió en sus redes sociales distintos momentos del festejo, donde se la vio sonriente, relajada y disfrutando de una nueva etapa personal. Para la ocasión eligió un audaz conjunto de encaje negro de dos piezas: un crop top de mangas largas y una falda corta con transparencias, combinado con botas altas y accesorios llamativos.

 

El look se completó con un maquillaje luminoso con énfasis en los ojos y un peinado recogido en cola baja, que aportó elegancia y sobriedad. La elección reflejó seguridad y una imagen renovada en medio de su presente personal.

 

Un festejo tras la ruptura

 

Durante la noche, Bonelli posó con amigas, bailó y compartió mensajes de afecto. Entre los presentes estuvo su amigo Agustín "Cachete" Sierra, quien formó parte de la celebración.

 

Más allá del festejo, la modelo atraviesa un proceso de reconstrucción personal tras la ruptura con el exfutbolista, con quien mantuvo una relación de más de una década y tiene tres hijas. En recientes declaraciones, Bonelli habló con sinceridad sobre el impacto emocional de la separación y cómo logró resignificar la soltería.

 

“Estoy disfrutando mucho de la soltería”, expresó tiempo atrás, destacando que este momento representa una oportunidad de reencuentro consigo misma, aunque también reconoció que la soledad puede ser desafiante.

 

El cumpleaños marcó así no solo el inicio de un nuevo año de vida, sino también una etapa de renovación, en la que Bonelli se muestra enfocada en su bienestar, rodeada de afectos y apostando a la alegría.

Temas:

Chechu Bonelli festejo Cumpleaños
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