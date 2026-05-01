Netflix anunció documental sobre Gustavo Cerati para 2027

Netflix anunció documental sobre Gustavo Cerati que buscará mostrar el costado más íntimo del artista con material inédito y testimonios exclusivos.
Netflix anunció documental sobre Gustavo Cerati y confirmó que el estreno está previsto para 2027, en una producción que promete revelar aspectos desconocidos del icónico músico argentino. El proyecto se encuentra actualmente en etapa de desarrollo y contará con acceso a archivos inéditos y entrevistas con personas clave de su entorno.
El film estará centrado en la vida, obra y legado de Gustavo Cerati, una de las figuras más influyentes del rock latinoamericano. Según adelantó la plataforma Netflix, el documental buscará explorar “las zonas más silenciosas” del artista, con una mirada profunda que trascienda su imagen pública.
La propuesta apunta a ofrecer una perspectiva diferente sobre el ex líder de Soda Stereo, combinando material de archivo nunca antes visto con testimonios que permitirán reconstruir su universo personal y creativo.
Un equipo con fuerte vínculo artístico
La dirección estará a cargo de Picky Talarico, realizador que tuvo una estrecha relación profesional con Cerati y que ya trabajó en producciones vinculadas a la música latinoamericana. Su experiencia incluye la dirección de videoclips y el documental “Rompan Todo”, indicó Página 12.
En el rol de director creativo participará Andy Fogwill, quien también colaboró con Cerati en múltiples proyectos audiovisuales a lo largo de su carrera. Ambos aportarán una mirada cercana y auténtica sobre el artista.
Además, el documental contará con la participación de Laura Cerati como productora asociada, lo que suma una dimensión íntima al proyecto.
Testimonios y material inédito
Uno de los ejes centrales del documental será el acceso exclusivo a material de archivo, incluyendo grabaciones y registros personales que nunca fueron difundidos. Este contenido permitirá construir un relato más profundo sobre la vida del músico.
También se incluirán entrevistas con figuras clave de su trayectoria, entre ellos sus compañeros de banda Zeta Bosio y Charly Alberti, quienes formaron parte de Soda Stereo y compartieron los momentos más importantes de su carrera.
El primer adelanto difundido muestra a un joven Cerati en una escena nocturna, con una estética introspectiva que anticipa el tono del documental.