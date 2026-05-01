Papelitos presentó “Yo deseo”, su apuesta para el Carnaval 2027

La comparsa Papelitos dio a conocer “Yo deseo”, su propuesta para el Carnaval 2027, con una historia emotiva y de fuerte contenido social.
La comparsa Papelitos, del club Juventud Unida de Gualeguaychú, presentó oficialmente “Yo deseo”, su temática para el Carnaval del País 2027. El anuncio se realizó en el marco de los festejos por los 119 años de la institución, donde el director Juane Villagra reveló la propuesta con la que buscarán alcanzar su sexto título consecutivo en la pasarela.
La nueva historia gira en torno a Tomás, un niño que vive en un hogar de menores y que transforma su realidad a través de la imaginación. En medio de la rutina y la espera, el protagonista construye universos propios que le permiten escapar de un contexto marcado por la ausencia y la rigidez institucional.
El video de lanzamiento refleja con claridad el espíritu de la propuesta: mientras el tiempo transcurre en el hogar, el niño susurra su deseo y logra cambiar todo a su alrededor. Sin embargo, el relato introduce un quiebre que da paso a un mensaje profundo y conmovedor.
Una historia con fuerte contenido social
La narrativa de “Yo deseo” pone el foco en una problemática sensible: la infancia en contextos de vulnerabilidad. A través de una mirada artística, Papelitos busca interpelar al público con una consigna clara: todos los niños merecen ser elegidos y tener un hogar.
El desarrollo conceptual mantiene la línea que la comparsa ha consolidado en los últimos años, donde el despliegue escénico se combina con mensajes sociales. Esta fórmula le ha permitido destacarse dentro del espectáculo y conectar emocionalmente con el público.
En este sentido, la apuesta para 2027 no solo apunta a lo visual y coreográfico, sino también a generar una experiencia que trascienda la pasarela y deje una reflexión en los espectadores, indicó R2820.
Camino a una nueva consagración
Con la mirada puesta en enero y febrero de 2027, Papelitos ya comienza a perfilar su participación en el máximo evento del verano entrerriano. La competencia en el Carnaval del País promete ser intensa, pero la comparsa confía en su propuesta para mantenerse en lo más alto.