Paseo Matero reunió a vecinos en la Plaza Le Petit Pisant de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Paseo Matero volvió a convocar a familias en Paraná con una propuesta gastronómica y recreativa en la Plaza Le Petit Pisant.
El Paseo Matero se lleva adelante este fin de semana en la ciudad de Paraná, consolidándose como una de las propuestas más elegidas por vecinos y turistas. Con sede en la Plaza Le Petit Pisant, el evento combina gastronomía, emprendedores y actividades recreativas en un entorno al aire libre que invita a disfrutar en familia.
Durante la jornada, el clima acompañó y permitió una importante concurrencia. Cristian, uno de los feriantes, destacó el contexto favorable: “Está lindo el día, el tiempo está ayudando bastante gracias a Dios y la gente se dispone a pasarla bien”. En su puesto, ofrece opciones como cordero, bondiola y hamburguesas, productos que se destacan entre la amplia oferta disponible.
Los visitantes recorren los distintos stands mientras degustan platos típicos y comparten momentos en familia. La propuesta no solo apunta a la gastronomía, sino también a generar un espacio de encuentro comunitario.
Gastronomía y paseo en familia
Entre los asistentes, Daniela comentó que el plan fue espontáneo: “Vamos a comprar unas papitas para las chicas y seguimos caminando”. Sus hijas, por su parte, señalaron que el clima resulta más agradable que en días anteriores, lo que favorece la salida.
Uno de los productos más buscados es la tradicional torta asada, que se consolida como un clásico del paseo. “Son muy ricas”, afirmaron quienes no dudaron en acercarse a los puestos para probarlas. Además, la oferta incluye empanadas, hamburguesas y otras opciones que se adaptan a todos los gustos.
El ambiente familiar es uno de los ejes principales del evento. “Salimos a caminar en familia y terminamos acá en un evento muy lindo”, expresó otro visitante mientras disfrutaba de un sándwich de bondiola junto a sus seres queridos.
Impulso a emprendedores locales
Desde el municipio, destacaron el crecimiento del evento y su impacto en la economía local. El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, explicó que el Paseo Matero se realiza habitualmente los fines de semana, aunque en esta ocasión cuenta con una edición especial vinculada al Día del Trabajador.
“Hay una oferta gastronómica reforzada, con emprendedores, artesanos y juegos para las infancias”, detalló el funcionario, quien además subrayó la importancia de estos espacios como generadores de oportunidades laborales.
En total, el paseo reúne 108 puestos que ofrecen productos variados y fomentan el desarrollo local. La invitación continúa vigente hasta el domingo, en el horario de 10 a 22, consolidando al Paseo Matero como un clásico de la agenda cultural y recreativa de Paraná.