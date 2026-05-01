Selección Argentina: lesiones y molestias físicas encienden la atención a semanas del Mundial

A 41 días del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina atraviesa un escenario de seguimiento físico sobre varios de sus futbolistas, que en las últimas semanas presentaron distintas molestias o lesiones.

Si bien desde el entorno de la Selección Argentina no se encendieron alarmas definitivas, la acumulación de jugadores con inconvenientes físicos genera atención en la previa del certamen.

En este contexto, la Selección Argentina revive una situación similar a la antesala de Qatar 2022, cuando varios integrantes del plantel llegaron con lo justo en lo físico.

Los casos recientes en el plantel

Uno de los últimos episodios fue el de Julián Álvarez, quien debió salir en el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal por una torcedura de tobillo.

Los estudios posteriores descartaron una lesión de gravedad y el delantero estaría disponible para los próximos compromisos, lo que llevó tranquilidad al cuerpo técnico.

Julián Álvarez sufrió una lesión leve.

Distinto es el caso de Nicolás González, quien sufrió una lesión muscular que lo mantendría fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas, con tiempos de recuperación ajustados de cara al Mundial.

Jugadores que llegan con lo justo

En la Selección Argentina también se sigue de cerca la evolución de Cristian Romero, que salió lesionado en un partido de Tottenham y arrastra una dolencia desde mediados de abril.

Aunque se descartó una lesión ligamentaria grave, el defensor podría llegar sin ritmo competitivo al inicio del torneo.

"Cuti" Romero es uno de los que más preocupa.

Otro de los casos es el de Lautaro Martínez, quien viene de una seguidilla de problemas musculares y todavía no logró continuidad tras su última lesión.

Antecedentes y bajas confirmadas

Además de los futbolistas en recuperación, la Selección Argentina ya sufrió algunas bajas en los últimos meses.

Juan Foyth quedó descartado tras una rotura del tendón de Aquiles, mientras que Joaquín Panichelli sufrió una lesión ligamentaria que también lo dejó fuera de la competencia.

Foyth está descartado.

Estos casos se suman a un contexto en el que el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de cada jugador para definir la lista final.

Un escenario bajo seguimiento

A pesar de las molestias acumuladas, desde la Selección Argentina consideran que la mayoría de los futbolistas llegaría en condiciones al Mundial.

Sin embargo, el estado físico de algunos nombres importantes obliga a monitorear su evolución en las semanas previas al torneo.

En este escenario, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni continúa evaluando cada caso, con el objetivo de contar con el plantel en óptimas condiciones para la defensa del título.