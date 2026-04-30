River ganó en Brasil y quedó cerca de la clasificación en la Sudamericana

River ganó en Brasil por 1-0 ante Bragantino y dio un paso clave en la Copa Sudamericana. El equipo de Coudet alcanzó la cima del grupo y se ilusiona con avanzar a octavos de final.
River ganó en Brasil y dio un paso determinante en la Copa Sudamericana tras imponerse por 1-0 ante Red Bull Bragantino, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo H. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet logró un triunfo agónico que le permitió recuperar la punta y encaminar su clasificación a los octavos de final.
El partido se disputó en Bragança Paulista, en el estado de San Pablo, donde el equipo argentino tuvo dificultades para imponer su juego durante gran parte del encuentro. En el primer tiempo, River generó escasas situaciones de peligro y apenas inquietó con un cabezazo de Maximiliano Salas. Del otro lado, el arquero Santiago Beltrán fue clave para sostener el cero con intervenciones ante Isidro Pitta y Barbosa.
La falta de claridad ofensiva marcó el desarrollo del encuentro, con un River que luchó más de lo que jugó y no logró desplegar su habitual circuito futbolístico en la etapa inicial.
Un final agónico para un triunfo clave
En el complemento, el entrenador movió el banco con los ingresos de Giuliano Galoppo y Kendry Páez, aunque el desarrollo no mostró grandes cambios. El conjunto argentino continuó sin precisión y atravesó un momento crítico cuando el árbitro sancionó un penal en su contra tras un error en la salida.
Nuevamente, Santiago Beltrán se convirtió en figura al contener el remate de Sasha desde los doce pasos, sosteniendo el empate en un momento determinante. Poco después, el panorama comenzó a inclinarse a favor de River cuando el defensor brasileño Alix Vinícius fue expulsado por doble amarilla.
Cuando el empate parecía sellado, en tiempo agregado llegó la diferencia. Lucas Silva envió un centro que encontró la cabeza de Martínez Quarta, quien convirtió el único gol del partido para sellar un triunfo clave en territorio brasileño.
Posiciones y lo que viene
Con este resultado, River alcanzó los siete puntos y volvió a lo más alto del Grupo H, superando a Carabobo, que había ganado previamente su compromiso. El equipo argentino dio así un paso importante en su objetivo de avanzar a la siguiente fase del certamen continental.
El próximo compromiso por la Copa Sudamericana será el jueves 7 de mayo, cuando visite justamente al conjunto venezolano, en un duelo que podría resultar determinante para definir la clasificación.