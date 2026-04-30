El equipo de Patronato Integrado viaja a Rosario para competir en un nuevo torneo

El equipo de Patronato Integrado se prepara para competir en un torneo en Rosario, organizado por Newell’s, el próximo domingo. Elonce dialogó con parte del plantel que se mostró entusiasmado por esta oportunidad.

“Es un torneo nacional de Fútbol 5 y es el tercer año que nos invitan y es el primero que podemos ir. Estamos inmensamente felices de ir, porque van grandes equipos y nosotros que somos el más grande de Entre Ríos”, explicó Karina, referente del club.

“Estamos contentos, hace un mes que nos preparamos. Estamos con las prácticas, están todos inquietos por salir”, agregó.

Asimismo, participarán equipos de Rosario Central, Newell’s y Los Tigres de Nogoyá.

El festejo de gol

Uno de los jugadores, Rodrigo “El Titán” Fernández, contó a Elonce que tiene “varios” festejos. “Elegiría el de Messi porque es algo especial para mí. En 2024 perdí a mi viejo y se lo dediqué a él porque me enseñó lo que es el fútbol”, mencionó.

El plantel está compuesto, además, por Joaquín Simón, quien imita el festejo de Julián Álvarez, con las manos en alusión al Hombre Araña y Santiago Tomás, quien realiza el gesto de Leandro Paredes. Completan el equipo Fabricio “Ortigoza” Ledesma, Elías Retamar y Jerónimo.

“De este grupo me gusta jugar en posición de defensa con mis compañeros”, dijo Jerónimo.

La referente del club, Karina, agradeció al sindicato Sedaper que colaboró con las inscripciones.