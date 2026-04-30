 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

El BCRA refuerza controles sobre billeteras virtuales: nuevas figuras, exigencias y plazos

El BCRA anunció cambios en la regulación de billeteras virtuales para "mejorar la transparencia y reducir riesgos en el sistema financiero".

30 de Abril de 2026
La entidad modificó la regulación.
La entidad modificó la regulación.

El BCRA anunció cambios en la regulación de billeteras virtuales para "mejorar la transparencia y reducir riesgos en el sistema financiero".

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) modificó la normativa que regula a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), conocidos como billeteras virtuales, con el objetivo de fortalecer el sistema de pagos y mejorar los mecanismos de control. La medida introduce nuevas exigencias de información, mayor supervisión y reglas específicas para operar a través de terceros.

 

Según informó la autoridad monetaria, los cambios buscan “fortalecer el sistema de medios de pagos y reducir vulnerabilidades que podrían derivar en riesgos sistémicos y también en riesgos específicos para los usuarios del sistema financiero”. Además, la normativa se alinea con estándares internacionales y prácticas regulatorias de otros países de la región.

Entre las principales novedades se destaca la incorporación de nuevas figuras operativas y la ampliación de los plazos para que las empresas se adapten a las exigencias.

 

Nueva figura y mayor control operativo

 

Uno de los puntos centrales es la incorporación del modelo denominado PSPCP como Servicio, que refiere a proveedores que ofrecen cuentas de pago a través de terceros. Esta modalidad, cada vez más utilizada en el ecosistema fintech, ahora contará con reglas “claras y responsabilidades definidas”.

El BCRA estableció que los clientes captados por terceros serán considerados formalmente clientes del proveedor principal, que deberá garantizar los mismos estándares de seguridad, transparencia y funcionamiento que en la oferta directa.

 

Esta medida apunta a evitar “zonas grises” en la operatoria.

 

Más información obligatoria y plazos ampliados

La nueva normativa también exige a los PSP declarar información adicional ante el organismo regulador. Entre los datos requeridos se incluyen la identificación del banco patrocinante y detalles sobre su modalidad operativa, especialmente si actúan bajo el esquema de provisión a través de terceros.

Además, se amplió el plazo para iniciar operaciones: las empresas tendrán ahora hasta 12 meses para comenzar a funcionar, el doble del período anterior.

 

Por otro lado, los proveedores ya registrados deberán adecuarse a las nuevas disposiciones en un plazo de 90 días corridos.

 

Nuevas causales de baja

 

El BCRA también incorporó nuevas causales que le permitirán dar de baja a proveedores por iniciativa propia, sumando cuatro escenarios adicionales a los ya existentes.

Temas:

Billeteras virtuales BCRA Protección
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso