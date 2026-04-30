El BCRA refuerza controles sobre billeteras virtuales: nuevas figuras, exigencias y plazos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) modificó la normativa que regula a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), conocidos como billeteras virtuales, con el objetivo de fortalecer el sistema de pagos y mejorar los mecanismos de control. La medida introduce nuevas exigencias de información, mayor supervisión y reglas específicas para operar a través de terceros.

Según informó la autoridad monetaria, los cambios buscan “fortalecer el sistema de medios de pagos y reducir vulnerabilidades que podrían derivar en riesgos sistémicos y también en riesgos específicos para los usuarios del sistema financiero”. Además, la normativa se alinea con estándares internacionales y prácticas regulatorias de otros países de la región.

Entre las principales novedades se destaca la incorporación de nuevas figuras operativas y la ampliación de los plazos para que las empresas se adapten a las exigencias.

Nueva figura y mayor control operativo

Uno de los puntos centrales es la incorporación del modelo denominado PSPCP como Servicio, que refiere a proveedores que ofrecen cuentas de pago a través de terceros. Esta modalidad, cada vez más utilizada en el ecosistema fintech, ahora contará con reglas “claras y responsabilidades definidas”.

El BCRA estableció que los clientes captados por terceros serán considerados formalmente clientes del proveedor principal, que deberá garantizar los mismos estándares de seguridad, transparencia y funcionamiento que en la oferta directa.

Esta medida apunta a evitar “zonas grises” en la operatoria.

Más información obligatoria y plazos ampliados

La nueva normativa también exige a los PSP declarar información adicional ante el organismo regulador. Entre los datos requeridos se incluyen la identificación del banco patrocinante y detalles sobre su modalidad operativa, especialmente si actúan bajo el esquema de provisión a través de terceros.

Además, se amplió el plazo para iniciar operaciones: las empresas tendrán ahora hasta 12 meses para comenzar a funcionar, el doble del período anterior.

Por otro lado, los proveedores ya registrados deberán adecuarse a las nuevas disposiciones en un plazo de 90 días corridos.

Nuevas causales de baja

El BCRA también incorporó nuevas causales que le permitirán dar de baja a proveedores por iniciativa propia, sumando cuatro escenarios adicionales a los ya existentes.