Incendio mortal en Victoria: familiares exigen que se profundice la investigación

El incendio mortal en Victoria que conmocionó a la comunidad a fines de 2025 vuelve a cobrar relevancia pública a cuatro meses del hecho. Familiares de las víctimas reclamaron que la investigación judicial avance sin demoras y que se profundicen todas las líneas necesarias para esclarecer responsabilidades. La tragedia dejó un saldo de tres muertes, dos de ellas en el siniestro y una posterior, vinculada a las consecuencias emocionales del hecho.

El 30 de diciembre de 2025, un voraz incendio consumió un local de comidas que funcionaba sin habilitación municipal, conocido como Costa Rica Fast Food. En ese lugar perdieron la vida Agustina Magalí Cabrera, de 20 años, quien cursaba un embarazo de cinco meses, y Natalí Ayelén García, de 39 años, madre de dos hijos.

Días después, el impacto de la tragedia se profundizó con la muerte de Fabricio Mansilla, de 23 años y pareja de Cabrera, quien se quitó la vida. Este desenlace amplificó el dolor de las familias y reforzó el reclamo de justicia.

El reclamo de justicia y memoria

A través de un mensaje público, los familiares expresaron con firmeza la necesidad de que el proceso judicial no se detenga. “La memoria de Nataly , Agustina y Fabricio no admite pausas ni silencios. Nos obliga a seguir, a sostener el reclamo y a confiar en que la verdad y la justicia no serán esquivas”, manifestaron.

En esa línea, el abogado querellante Agustín Greco difundió una carta donde detalla el estado actual de la causa y los avances registrados en los últimos meses.

"Hoy, a cuatro meses de aquella noche que marcó para siempre a nuestra comunidad —el 30 de diciembre—, el dolor sigue intacto. No hay paso del tiempo que alivie la ausencia de Natalí García y Agustina Cabrera, ni que cierre las heridas abiertas por una tragedia que jamás debió ocurrir. A ese dolor se suma también la cercanía de otra fecha que golpea con la misma fuerza: en apenas días se cumplirán tres meses del fallecimiento de Fabricio Mancilla, ocurrido el 2 de enero, como consecuencia de los mismos hechos. Tres vidas, tres historias, tres ausencias que exigen memoria, pero también respuestas. En este tiempo, la causa ha comenzado a avanzar con pasos firmes. Se ha logrado un impulso concreto en la investigación, destacándose la intervención de la querella y la decisión del Ministerio Público Fiscal —a través del agente fiscal interviniente— de citar a prestar declaración testimonial a funcionarios claves del ámbito municipal", planteó.

Foto: Entre Ríos Ahora.

Funcionarios bajo la lupa

La investigación apunta no solo a los responsables directos del local, sino también al funcionamiento de los controles estatales. En ese sentido, se dispusieron citaciones a distintos funcionarios municipales. "Entre ellos, encargados del área de seguridad y control urbano ; María Inés Dionisio y Juan Carrizo, así como a ; Graciela Alarcón , Eloísa Kamlosfki , Roxana Rourich y Alicia Bustafan , inspectoras del área de bromatología. Estas citaciones no son un dato menor: son el corazón mismo de lo que esta causa necesita esclarecer. Porque aquí no solo se investiga un hecho aislado. Se investiga un sistema. Se investiga cómo se controlaba —o cómo no se controlaba—. Se investiga si quienes tenían la responsabilidad de inspeccionar, habilitar y garantizar condiciones de seguridad cumplieron con su deber. Y es precisamente en esas respuestas donde empieza a delinearse la verdad", comunicó Entre Ríos Ahora.

La causa está en manos del fiscal Eduardo Guaita, de la Unidad Fiscal de Victoria, quien investiga la posible comisión del delito de estrago. Por el momento, los dueños del local se encuentran sujetos a proceso, aunque aún no fueron indagados formalmente.

Responsabilidades y cuestionamientos

Desde la querella buscan que el expediente avance hacia una calificación más grave, proponiendo que se investigue como “estrago culposo, doloso, seguido de muerte”, lo que implicaría mayores responsabilidades penales para los implicados.

El incendio ocurrió en el local ubicado en calle Matheu, entre 9 de Julio y Camoirano, en la ciudad de Victoria, un establecimiento que, según se conoció, no contaba con habilitación municipal al momento del hecho.

Días después de la tragedia, las familias de las víctimas presentaron un escrito ante la Municipalidad local dirigido a la intendenta Isa Castagnino, en el que señalaron duras críticas al accionar estatal.

"Lo sucedido no fue un hecho fortuito ni inevitable. Fue el resultado de fallas graves del Estado municipal, de controles que no se realizaron, de medidas de prevención que no existieron y de funcionarios que no velaron por la seguridad de los vecinos dentro de las áreas que tenían a su cargo", expresaron.