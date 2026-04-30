El meteorólogo Sergio Jalfin estuvo presente en el programa “Moviendo el Avispero”, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde brindó un panorama alentador: prevén un fin de semana largo agradable y posteriormente ingresará un nuevo sistema de baja presión. Durante su participación, detalló cómo evolucionarán las condiciones climáticas en Paraná y la región, llevando tranquilidad a quienes planean actividades al aire libre.

“Se prevén mañanas frescas y cielo algo nublado, con mínimas entre 10 y 13 grados y máximas de 22 a 25°C. No se esperan lluvias para el fin de semana. Habrá buen tiempo en Paraná y sus alrededores”, aseguró el especialista, destacando la estabilidad atmosférica que predominará en los próximos días.

El pronóstico resulta ideal para el turismo interno y los eventos recreativos, con temperaturas templadas y sin precipitaciones en el horizonte inmediato. Este escenario favorece tanto a residentes como a visitantes que aprovecharán el descanso extendido.

Foto: Archivo Elonce.

Condiciones estables y temperaturas agradables

El buen tiempo se mantendría sin sobresaltos al menos hasta el inicio de la próxima semana. Según explicó Jalfin, las condiciones seguirán siendo favorables hasta el martes inclusive, con registros térmicos dentro de rangos confortables y cielos parcialmente nublados.

En ese sentido, reiteró: “Se vislumbran algunas lluvias y tormentas con un probable desarrollo de un sistema de baja presión a partir de mitad de semana. Pero, hasta el martes, está garantizado el buen tiempo y las buenas temperaturas en Paraná y gran parte de Entre Ríos”.

De esta manera, el cambio de condiciones no será inmediato, sino progresivo, permitiendo varios días consecutivos de estabilidad antes del eventual deterioro climático.

Foto: Archivo Elonce.

Alerta por cambios hacia mitad de semana

Hacia el miércoles o jueves podría comenzar a notarse el impacto del nuevo sistema atmosférico. Este fenómeno, asociado a un área de baja presión, incrementaría la inestabilidad con la posible llegada de lluvias y tormentas.

Si bien aún resta precisar la intensidad y alcance de estos eventos, el anticipo permite a la población mantenerse informada y planificar con previsión. Por el momento, el foco está puesto en disfrutar de un período extendido de condiciones óptimas.

Así, mientras se confirma que Prevén un fin de semana largo agradable y posteriormente ingresará un nuevo sistema de baja presión, el mensaje es claro: aprovechar los días de buen clima antes de un probable cambio en el escenario meteorológico.