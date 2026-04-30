El dólar oficial cerró el mes en $1410 para la venta

En el segmento minorista, el dólar cerró en $1.410 en el Banco Nación y finalizó el mes con un avance de $5. Con estos valores, el dólar tarjeta se posicionó en $1.833.
El dólar oficial volvió a caer este jueves, y se mantuvo por debajo de los $1.400 en el segmento mayorista, luego de cuatro jornadas consecutivas al alza. A la par, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula compras de divisas en el mercado por u$s6.946 millones en lo que va del año para reforzar las reservas.
En el mercado mayorista, el tipo de cambio bajó $12 (-0,9%) hasta los $1.391 para la venta, manteniéndose lejos del techo del esquema de bandas fijado por el BCRA, que se ubica en torno a los $1.703,2. La distancia entre ambos niveles ronda el 22,4%. En la semana, el tipo de cambio finalizó con una pérdida de $8,50 (-0,6%) y en el mes tuvo una variación positiva de $9 (+0,7%).
En el segmento minorista, el dólar cerró en $1.410 en el Banco Nación y finalizó el mes con un avance de $5. Con estos valores, el dólar tarjeta se posicionó en $1.833.
Entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación (CCL) se negocia en torno a $1.497 y el MEP en $1.439,43, mientras que el dólar blue se mantiene en $1.415.
En el plano local, el Gobierno dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles a partir del 1° de mayo, al tiempo que postergó para junio la aplicación completa de los aumentos pendientes para no presionar un alza inflacionaria.
En otro contexto, las cuestiones políticas locales, ante denuncias de corrupción en el seno del gobierno del libertario Javier Milei, y una caída en su imagen encienden luces de precaución entre los inversores.