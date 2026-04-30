Los diez puntos “para la competitividad industrial” que la UIER le presentó a Frigerio

La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) hizo entrega al gobernador Rogelio Frigerio del documento titulado “Agenda de Competitividad Industrial de Entre Ríos”, que sintetiza diez ejes prioritarios para avanzar de manera articulada. “Se trata de temas transversales a todos los sectores industriales de la provincia”, apuntó Celeste Valenti, quien asumió la presidencia de la institución, y precisó que los tres puntos más preocupantes refieren a infraestructura, energía e impuestos.

“Los temas que abordamos son estratégicos y transversales a todos los encadenamientos productivos. Forman parte de una agenda institucional que la UIER viene sosteniendo, gestión tras gestión, en distintas mesas de trabajo con las autoridades provinciales. En ese camino, consideramos fundamental dar continuidad y profundizar este esquema virtuoso de diálogo, resolución de problemáticas y análisis de nuevas propuestas”, planteó.

En esa línea, la flamante presidenta reconoció que los industriales son conscientes del contexto de ajuste que atraviesa el Estado provincial, y también del esfuerzo que realizan los municipios. "El escenario es complejo y nos exige a todos optimizar recursos y actuar con creatividad para superar las dificultades", afirmó, y remarcó: "Frente a este panorama, solicitamos previsibilidad. Necesitamos un horizonte claro sobre cómo avanzar en temas impositivos, energéticos y de infraestructura, sin que se incorporen nuevos condicionantes que impacten sobre el sector productivo".

Finalmente, Valenti valoró la participación de los industriales y los convocó a ser partes activas de la gestión. “Producir, invertir y generar empleo en la Argentina nunca fue un camino sencillo. Pero estamos convencidos de que vale la pena”, sostuvo, y cerró: “No hay desarrollo posible sin industria. No hay futuro para Entre Ríos si no es con más producción, más inversión y más trabajo. Ese es el compromiso que asumimos. Y ese es el camino que queremos construir, juntos”.

Durante su discurso, el gobernador Frigerio felicitó a las nuevas autoridades de UIER, valoró que por primera vez una mujer es presidenta e instó a continuar trabajando de manera articulada con la institución. “Hay algo esencial que marca la diferencia, la continuidad en el norte. Para que el trabajo rinda frutos, tiene que ser sostenido en el tiempo”, afirmó y agregó: “Los atajos no constituyen el verdadero desarrollo ni generan innovación”.

El mandatario puso en valor las reformas impulsadas en la provincia y destacó la importancia que adquieren para el sector privado. “Cuando no se hacen los cambios de fondo, el desarrollo nunca llega”, afirmó, y subrayó la necesidad de “volver a poner al trabajo en el centro y que el Estado sea facilitador y no una fuente de trabajo; ello implica ordenar donde nadie quiso ordenar, como resolver el déficit de la Caja de jubilaciones, que condiciona la competitividad y la capacidad de generar impuestos”.

Al mismo tiempo, destacó el impulso del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). “Nadie invierte si no hay condiciones para hacerlo. Por eso avanzamos en cambios concretos. Le sacamos el pie encima al que produce”, expresó, e informó que casi 130 empresas tramitan la adhesión al RINI, que representan casi 300.000 millones de pesos comprometidos que van a generar casi 2.000 nuevos puestos de trabajo.

Los diez puntos de la Agenda de Competitividad Industrial en Entre Ríos

1. Infraestructura para el desarrollo: Los sectores productivos en su conjunto reclaman por el atraso histórico de las condiciones de infraestructura de la provincia. La principal inversión debe centrarse en el estado de rutas y caminos, fundamentalmente para garantizar la entrada y salida de camiones tierras adentro. También resulta vital potenciar la infraestructura portuaria y ferroviaria para impulsar las exportaciones. Y además, a la luz de la transversalidad de los avances tecnológicos, la mejora de la conectividad es condición sine qua non, más aún ante el desarrollo de la economía del conocimiento.

2. Energía para producir: Toda política industrial debe comprender a la energía como un insumo básico para la transformación. Para ello, es clave abaratar la estructura de costos, especialmente de aquellos componentes no energéticos: el peso de los tributos, particularmente las tasas. Además, se debe impulsar una decidida inversión en infraestructura energética -tanto tendido eléctrico como redes gasíferas- para garantizar la concreción de inversiones. La generación de energías renovables es también una política a profundizar, por su impacto económico y ambiental.

3. Carga impositiva provincial: Las industrias soportan una elevada carga tributaria entre las tres jurisdicciones. Ingresos Brutos sigue siendo el tributo de mayor regresividad, por lo que reafirmamos la necesidad de adecuar la escala provincial a la utilizada a nivel nacional, a fin de garantizar condiciones de equidad y evitar distorsiones en el tratamiento fiscal de las industrias; asimismo, los esquemas de percepciones afectan la competitividad y profundizan asimetrías frente a otras jurisdicciones. Además, se hace un llamado a mayores controles sobre la competencia desleal.

4. Tasas municipales: UIER alerta por la elevada presión fiscal de determinados municipios, que se encuentran por encima del promedio en la Región Centro, y promueve la firma de un Pacto Fiscal Municipal en Entre Ríos, que permita equilibrar las tasas desde una mirada que aliente las inversiones de las empresas.

5. Promoción de inversiones: Como institución que impulsó oportunamente la nueva Ley de Promoción Industrial, que sirvió de base para la creación del RINI, se promueve la necesidad de continuar agilizando los mecanismos de adhesión al programa. Alentamos también la generación nuevos programas de promoción orientados al acompañamiento en la creación de empleo y la inserción internacional. Las inversiones de empresas ya radicadas y de posibles nuevas empresas, son fundamentales para el desarrollo y la creación de empleo privado.

6. Parques y Áreas Industriales: Promovemos la puesta en valor de estos espacios como una política decidida de ordenamiento territorial. Para ello, resulta indispensable dotarlos de infraestructura de base en los distintos municipios y comunas, a saber: energía eléctrica, gas, conectividad, servicios para desechos industriales, iluminación, calles y accesos, seguridad, entre otros aspectos indispensables que potencian la competitividad de industrias instaladas y motivan la llegada de inversiones.

7. Financiamiento para invertir: La inversión industrial requiere de acceso al crédito de largo plazo. Es crítico contar con instrumentos financieros accesibles, con tasas, plazos y garantías acordes y más flexibles, para las empresas que agregan valor, especialmente las pymes. Desde la provincia es posible impulsar una política de financiamiento, que permita sostener los procesos de transformación productiva, modernización tecnológica y creación de empleo.

8. Comercio exterior: La inserción internacional es indispensable para aprovechar las oportunidades de crecimiento, ante un mundo que demanda bienes y servicios que Entre Ríos puede ofrecer. Es fundamental fortalecer las misiones comerciales, gestionar junto a Nación encuentros diplomáticos para abrir o reabrir mercados, y promover instancias de formación y financiamiento para las primeras exportaciones. La política de comercio interior también debe incluir gestiones para morigerar las importaciones indiscriminadas en sectores sensibles y estratégicos que demandan condiciones igualitarias de competitividad.

9. Educación, innovación y emprendimiento: La educación, la ciencia y la tecnología son un capital fundamental para el desarrollo de las naciones. La inversión pública es determinante en los países con mayor capacidad de crecimiento y calidad de empleo. En la mayoría de los sectores industriales de Entre Ríos, resulta preocupante la dificultad de emplear a jóvenes y ello implica costos extra. Debemos invertir en educación técnica, formación continua y vinculación permanente entre universidades y fábricas. También, es clave incentivar la innovación y la adopción de tecnología, más aún ante la irrupción acelerada de la Inteligencia Artificial que exige de los profesionales mayores competencias y estar preparados para el cambio. Al mismo tiempo, se deben promover herramientas de emprendedurismo que redunden en la creación de nuevas empresas en la provincia.

10. Ambiente y sustentabilidad: UIER promueve una industria responsable, comprometida con el ambiente, el desarrollo social y la ética empresaria. Para ello es necesario avanzar en la reglamentación de la nueva Ley de Gestión Ambiental para encuadrar a las empresas y otorgar certificados con mayor celeridad. Al mismo tiempo, hay sectores económicos que requieren de una normativa específica para tratar los efluentes desde una mirada de eficiencia y sustentabilidad.

Celeste Valenti asumió como presidenta de la Unión Industrial de Entre Ríos

El encuentro transcurrió durante la Asamblea General Ordinaria de la UIER en el Mirador TEC de Paraná, donde se renovaron las autoridades para el período 2026-2028, con la participación del gobernador Rogelio Frigerio. En ese marco, asumió la presidencia Celeste Valenti, primera mujer en conducir la entidad fabril de la provincia. Estará acompañada como vicepresidentes por Claudio Lambert, María Eugenia Hillairet y Raúl Marsó, además de Josefina Senger como secretaria e Irina Hergert como tesorera.

La Asamblea, que convocó a más de 60 industriales de la provincia, fue encabezada inicialmente por el presidente saliente, Gabriel Bourdin. Tras la aprobación de la Memoria y Balance 2025, brindó un repaso por los principales programas, normativas, actividades y demás acciones impulsadas durante sus dos gestiones consecutivas al frente de la entidad y valoró la necesidad de continuar con una agenda de trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Ponemos en valor a nuestros socios, industriales que trabajan todos los días, piensan en nuevos productos, en salir al mercado y ser competitivos”, subrayó.

Del acto también participaron Fabián Boleas, ministro de Economía de Entre Ríos; Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico; Catriel Tonutti, secretario de Industri; Jorge Tarchini, secretario de Energía; Noelia Zapata, secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor; Santiago Henderson, director de Industria y Parques Industriales; Cynthia Cabrol, directora de Relaciones Económicas Internacionales de Entre Ríos; Carlos Palloti, director de Mirador TEC; Maximiliano Gómez, director de Ambiente y Cambio Climático; María Valdez, coordinadora de Fiscalización y Control Ambiental.

Nueva Comisión Directiva de UIER 2026 - 2028

- Presidenta: Celeste Valenti (Cremigal SRL - General Galarza)

- Vicepresidente 1º: Claudio Lambert (Lambert Remolques SRL - Concepción del Uruguay)

- Vicepresidente 2º: María Eugenia Hillairet (Nexo SA - Paraná)

- Vicepresidente 3º: Raúl Marsó (Las Camelias SA - San José)

- Secretaria: Josefina Senger (Johnson Acero SA - Paraná)

- Prosecretario: Sebastián Bouzada (Pondesur SA - Seguí)

- Tesorero: Irina Hergert (La Piara SRL - Ramírez)

- Pro-Tesorero: Agustín Arias (Argeniss Software - Paraná)

- Vocal Titular 1º: Gabriel Bourdin (Petropack SA - Paraná)

- Vocal Titular 2º: Guillermo Muller (Cartocor SA - Paraná)

- Vocal Titular 3º: Carola Bolzán (Bolzán Héctor y Cía. SRL - María Luisa)

- Vocal Titular 4º: Silvana Roitman (Molinos Centro SRL - Villaguay)

- Vocal Suplente 1º: Eduardo Tonutti (Lácteos Tonutti SRL - Libertador San Martín)

- Vocal Suplente 2º: Edgardo Denoni (Soychú SAICFIA - Gualeguay)

- Vocal Suplente 3º: Dolores Ingouville (EGGER Argentina SAU - Concordia)

- Vocal Suplente 4º: Enrique Agosti (Dos Hermanos SA - Concordia)

Comisión Revisora de Cuentas

- Miembro Titular: Juan Hermann (Metalúrgica Hermann SRL - Gualeguaychú)

- Miembro Titular: Adrián Tournour (Fadel SA - Pronunciamiento)

- Miembro Suplente: César Bovino (Aserradero Ubajay - Ubajay)

Representantes en el Consejo General de la UIA

- Gabriel Bourdin

- Sergio Corso

- Guillermo Muller

- Gonzalo Benvenuto