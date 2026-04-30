REDACCIÓN ELONCE
“Conocemos bien los temas y la idea es seguir profundizándolos”, sostuvo Valenti, la primera mujer en asumir la conducción de la UIER. El gobernador Rogelio Frigerio participó del acto de recambio de autoridades de la institución.
Celeste Valenti asumió la presidencia de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) durante una asamblea realizada en Mirador TEC, en el marco del recambio de autoridades de la entidad.
El encuentro contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y referentes del sector empresarial de toda la provincia, quienes analizaron la situación económica y las condiciones para el desarrollo industrial.
El dirigente saliente, Gabriel Bourdin, destacó a Elonce el trabajo realizado durante su gestión. “Los liderazgos tienen que cambiar y modificarse”, expresó, y señaló que la entidad “es un faro en la provincia en cuanto a desarrollo, desempeño y previsibilidad”. Además, remarcó la importancia de políticas públicas vinculadas a la industria, como normativas ambientales y de emplazamiento industrial.
“Tenemos el desafío de sostener y ampliar la inversión en la provincia, especialmente en nuestro sector, que ya muestra señales de crecimiento y un cambio interesante. Este avance es resultado de políticas públicas y del trabajo conjunto entre lo público y lo privado, donde compartimos objetivos, los debatimos y los llevamos adelante. En ese sentido, encontramos una respuesta favorable por parte del gobernador y su equipo, lo que permite proyectar la continuidad de este proceso”, valoró Bourdin.
Valenti, la primera mujer en asumir la conducción de la UIER, indicó a Elonce que dará continuidad a la agenda de trabajo de la entidad. “Conocemos bien los temas y la idea es seguir profundizándolos”, sostuvo. También señaló que el sector industrial presentó al Gobierno provincial una agenda de diez puntos vinculados a competitividad.
Entre los principales planteos, Valenti mencionó la necesidad de avanzar en infraestructura, reducción de impuestos y cuestiones ambientales. Además, destacó el rol de la industria en la generación de empleo. “Es un orgullo generar trabajo genuino y el objetivo es seguir fomentando este tipo de de políticas para que podamos tomar más trabajadores y para que crezcan nuestras industrias y para que vengan industrias nuevas”, afirmó.
Durante la actividad, el gobernador Frigerio acompañó el recambio de autoridades en la UIER y se refirió a la situación del sector. “El objetivo es generar condiciones para que haya más trabajo en el sector privado”, expresó. También señaló que la agenda planteada por la industria coincide con las prioridades del Gobierno provincial.
Frigerio indicó a Elonce que se trabaja en la reducción de costos energéticos y en la mejora de la infraestructura. “Hoy estamos bajando impuestos en un contexto de crisis”, sostuvo, y agregó que aún quedan reformas por realizar tanto a nivel provincial como nacional. “Las cosas deben hacerse porque son correctas, más allá del costo político que puedan implicar. La función de los dirigentes es tomar decisiones que correspondan, no aquellas que solo garanticen su permanencia en el poder. Ese enfoque nos ha perjudicado como sociedad y es parte del cambio que necesitamos encarar”, fundamentó.
El acto marcó el inicio de una nueva etapa en la Unión Industrial de Entre Ríos, con una agenda enfocada en la competitividad y el crecimiento del sector.