ATE realiza su Congreso Provincial y adelantó que reclamará una recuperación salarial en paritarias

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos realiza este jueves su 36° Congreso Anual Ordinario en el auditorio de la sede del gremio en Paraná.

“Es un día muy importante porque no solo analizamos lo recorrido, sino que celebramos los primeros 100 años del sindicato”, expresó a Elonce el secretario general del gremio de estatales entrerrianos, Oscar Muntes.

Congreso Provincial de ATE Entre Ríos (foto Elonce)

El encuentra cuenta con la participación de autoridades nacionales de ATE y representantes de la Multisectorial de los Trabadores.

Definiciones gremiales

Durante el encuentro, se abordaron temas vinculados a la situación salarial y laboral de los estatales entrerrianos. Muntes señaló que el gremio buscará discutir una recomposición salarial en las próximas negociaciones paritarias. “Vamos a plantear la pérdida del 40% del poder adquisitivo desde que Milei y Frigerio asumieron el gobierno y la necesidad de un plan de recuperación salarial para los trabajadores”, afirmó a Elonce.

El dirigente sostuvo que los trabajadores registraron una caída en sus ingresos en los últimos años. "No nos podemos resignar a seguir siendo pobres, a que no nos alcance la plata para llegar a fin de mes y que seamos los trabajadores siempre la variable de ajuste", fundamentó.

ATE realizó su Congreso Provincial y adelantó que reclama una recuperación salarial en paritarias

Además, remarcó que la postura del gremio surge de las definiciones adoptadas en asambleas.

Contexto laboral y actividades por el Día del Trabajador

El dirigente también hizo referencia a la situación del empleo en el país y a las políticas que impulsa el gobierno de Javier Milei. Señaló que se registran despidos en distintos organismos nacionales y planteó la necesidad de defender los derechos laborales. “Tenemos que reafirmar los principios de los trabajadores y trabajadoras”, indicó a Elonce.

Congreso Provincial de ATE Entre Ríos (foto Elonce)

En el marco del 1° de mayo, Muntes adelantó que participarán de actividades en Pilar junto a otros espacios sindicales en el marco del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU). Indicó que el objetivo es visibilizar los reclamos del sector y plantear propuestas para el ámbito laboral.

El congreso permitió definir líneas de acción del gremio en un contexto marcado por el debate salarial y las condiciones de empleo.