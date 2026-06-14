Echaron por “ñoqui” a exfuncionario neuquino que aspiraba a la jubilación de privilegio

El gobernador de Neuquén dispuso la cesantía de Rodolfo Kaiser, extitular del organismo provincial de viviendas. Lo acusó de percibir un salario sin cumplir funciones y de intentar acceder a una jubilación de privilegio.
El gobierno de Neuquén resolvió desvincular de la administración pública a Rodolfo Kaiser, exfuncionario provincial y expresidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), en el marco de una política de control sobre irregularidades y privilegios dentro del Estado.
La decisión fue anunciada por el gobernador Rolando Figueroa al comunicar que la medida se enmarca en la estrategia de “tolerancia cero” que impulsa desde el inicio de su gestión contra quienes perciben salarios sin desempeñar funciones efectivas. “Había políticos con privilegios; jubilaciones de privilegio, que eliminamos en la primera semana; alquileres de camionetas, incluso cuando no eran necesarias, ahora estamos comprando las camionetas para el Estado; ñoquis por todos lados; hoy terminamos echando a uno que precisamente manejó Viviendas muchos años”, afirmó el gobernador.
Según expresó el mandatario, Kaiser no solo habría cobrado sin trabajar, sino que además pretendía acceder a una jubilación a través del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), situación que fue cuestionada por la actual administración. “Ese ñoqui no sólo cobró sin trabajar, sino que además pretendía jubilarse por el ISSN”, sostuvo Figueroa al justificar la medida, según publicó LM de Neuquén.
Revisión de la estructura estatal
Desde el Ejecutivo neuquino indicaron que el despido forma parte de un proceso más amplio de revisión administrativa que se desarrolla desde diciembre de 2023. La administración provincial considera que durante años se consolidaron prácticas que generaron un crecimiento desmedido del gasto público, estructuras burocráticas ineficientes y beneficios que no respondían a criterios de transparencia ni de mérito.
Las autoridades señalaron que se avanzó en la reducción de plazos para los procedimientos disciplinarios con el objetivo de evitar que agentes bajo investigación continúen percibiendo haberes durante largos períodos.
Asimismo, remarcaron que las medidas adoptadas se complementan con un plan de austeridad destinado a disminuir gastos considerados innecesarios y reducir la estructura política del Estado provincial.
Según cifras oficiales difundidas por el gobierno, la planta política se redujo en un 87 por ciento respecto de la existente antes del inicio de la actual gestión.
Los antecedentes de Kaiser
Rodolfo Kaiser ocupó durante años distintos cargos dentro de la administración pública neuquina y estuvo al frente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo.
Su nombre también apareció vinculado a distintas controversias administrativas. En 2018, el Tribunal de Cuentas de Neuquén dispuso que reintegrara más de 11 millones de pesos al Estado por no haber acreditado documentalmente gastos realizados durante 2011.
De acuerdo con aquella resolución, el exfuncionario no presentó la documentación necesaria para justificar el destino de fondos públicos administrados durante su gestión.
Participación política y causas anteriores
Además de su trayectoria en organismos provinciales, Kaiser tuvo participación electoral. En 2015 encabezó una lista de candidatos a diputados nacionales por el Movimiento Popular Neuquino (MPN).
También fue mencionado en investigaciones vinculadas a presuntas irregularidades en contrataciones de obras públicas durante su paso por el IPVU.
Desde el gobierno provincial sostienen que este tipo de antecedentes reflejan prácticas que buscan erradicar mediante los cambios impulsados en la administración pública.