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Deportes Conmebol definió las llaves

River, Boca y Tigre ya conocen a sus rivales en octavos de final de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana definió los cruces de octavos. River enfrentará a Independiente Santa Fe, Boca a Deportivo Recoleta y Tigre jugará ante Montevideo City Torque.

31 de Julio de 2026
Copa Sudamericana octavos de final
Copa Sudamericana octavos de final

La Copa Sudamericana definió los cruces de octavos. River enfrentará a Independiente Santa Fe, Boca a Deportivo Recoleta y Tigre jugará ante Montevideo City Torque.

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene confirmados los cruces de los octavos de final y los tres representantes argentinos conocen el camino que deberán recorrer para avanzar en el torneo continental. River, Boca y Tigre buscarán meterse entre los ocho mejores de la competencia organizada por la Conmebol.

 

River Plate accedió directamente a esta instancia tras finalizar como líder del Grupo H con 14 puntos, resultado que le permitió asegurarse la ventaja de definir la serie como local. El equipo dirigido por Eduardo Coudet enfrentará a Independiente Santa Fe de Colombia, con el partido de ida como visitante y la revancha en el estadio Monumental.

 

Boca irá ante Deportivo Recoleta

Boca Juniors consiguió su clasificación a los octavos de final luego de eliminar por penales a O'Higgins de Chile en los 16avos de final. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena, que había llegado a esa instancia tras finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, tendrá como rival a Deportivo Recoleta de Paraguay.

 

La serie comenzará en La Bombonera y se definirá en territorio paraguayo, donde el "Xeneize" intentará sellar el pase a los cuartos de final.

Por su parte, Tigre también continúa con su destacada campaña internacional. El conjunto de Victoria dejó en el camino a Nacional de Uruguay en la ronda previa y ahora se cruzará con Montevideo City Torque.

 

Tigre busca seguir haciendo historia

El equipo conducido por Diego Dabove abrirá la serie en el estadio José Dellagiovanna y luego viajará a Uruguay para disputar el encuentro de vuelta, con el objetivo de seguir avanzando en el certamen continental.

 

Aunque la Conmebol aún no oficializó los días y horarios de cada encuentro, el calendario tentativo establece que los partidos de ida se jugarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas se disputarán entre el 18 y el 20 de ese mes.

 

Cuándo podría haber un Superclásico

El cuadro de la Copa Sudamericana dejó abierta la posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre River y Boca, aunque solo podría concretarse en las semifinales.

Para que haya un Superclásico internacional, ambos equipos deberán superar sus respectivas llaves de octavos y también avanzar en los cuartos de final.

 

El antecedente más recordado entre ambos en este torneo se produjo en las semifinales de la edición 2014. En aquella serie, River eliminó a Boca tras imponerse por 1 a 0 en el Monumental con el recordado gol de Leonardo Pisculichi, luego de que Marcelo Barovero le atajara un penal a Emmanuel Gigliotti al inicio del encuentro. Posteriormente, el conjunto de Núñez se consagró campeón frente a Atlético Nacional.

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