River confirmó las lesiones de Acuña, Correa y Arambarri tras la derrota ante Gimnasia

Lesiones en River complicaron aún más el panorama del equipo de Eduardo Coudet tras la caída frente a Gimnasia. Marcos Acuña sufrió un desgarro, mientras que Ángel Correa y Mauro Arambarri también quedaron afectados y están en recuperación.
Las lesiones en River se convirtieron en una nueva preocupación para el cuerpo técnico encabezado por Eduardo "Chacho" Coudet. Tras la derrota por 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Clausura, el club confirmó las dolencias de Marcos Acuña, Ángel Correa y Mauro Arambarri, tres habituales titulares que terminaron con distintos inconvenientes físicos.
El escenario agrava el delicado presente futbolístico del Millonario, que comenzó el semestre con la eliminación de la Copa Argentina y dos derrotas consecutivas en el campeonato local. Ahora, además de buscar una reacción en lo deportivo, el entrenador deberá rearmar el equipo para afrontar los próximos compromisos con varias bajas importantes.
El caso más complejo es el de Marcos Acuña. El lateral izquierdo sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho luego de sentir un fuerte dolor durante un sprint, a los 58 minutos del segundo tiempo. La lesión lo dejará fuera de los encuentros ante Rosario Central y Tigre, y el objetivo es que pueda reaparecer para los octavos de final de la Copa Sudamericana, previstos para mediados de agosto.
Acuña, la baja que más preocupa
La ausencia del campeón del mundo representa un problema adicional para Coudet, ya que River no cuenta con un reemplazante natural para el lateral izquierdo. Facundo González ha ocupado ese sector en algunas ocasiones, aunque su posición habitual es la de marcador central.
Ante este panorama, la dirigencia acelera las negociaciones para incorporar a Francisco Ortega, lateral de Olympiacos de Grecia. La operación se encuentra avanzada y podría concretarse por una cifra cercana a los seis millones de euros.
La nueva lesión también profundiza el historial físico de Acuña desde su llegada al club, en agosto de 2024. En ese período ya había sufrido una tendinitis, un desgarro muscular, una lesión en un dedo del pie y molestias musculares que incluso le impidieron disputar partidos de la Copa Sudamericana.
Correa y Arambarri también quedaron afectados
Ángel Correa, uno de los refuerzos del equipo, terminó el encuentro con un traumatismo en el muslo derecho. El delantero recibió un golpe por encima de la rodilla durante el primer tiempo, continuó jugando pese al dolor y finalmente fue reemplazado a los 70 minutos.
Los estudios descartaron una lesión muscular de gravedad y, si responde favorablemente al tratamiento, podría estar disponible para el compromiso del próximo domingo frente a Rosario Central en el estadio Monumental.
Por su parte, Mauro Arambarri sufrió un esguince en el tobillo izquierdo luego de recibir un fuerte pisotón en los primeros minutos del partido. El mediocampista uruguayo fue sustituido al finalizar la primera etapa y los estudios confirmaron la lesión. En principio, el cuerpo médico estima que podría regresar para la visita a Tigre, siempre que la evolución sea favorable.
Una enfermería cada vez más poblada
Las tres nuevas lesiones se suman a una extensa lista de futbolistas que permanecen en recuperación. Entre ellos aparecen Sebastián Driussi, quien continúa rehabilitándose de un desgarro en el gemelo izquierdo sufrido durante un amistoso frente a Flamengo.
También siguen al margen Aníbal Moreno, afectado por un resentimiento en la rodilla derecha, además de Juan Portillo, Agustín Ruberto y Tobías Ramírez, quienes continúan con distintos procesos de recuperación.
Con este panorama, River afrontará las próximas fechas del Torneo Clausura con un plantel disminuido, mientras el cuerpo técnico espera recuperar jugadores y analiza variantes para sostener la competitividad en el certamen local y llegar en mejores condiciones a los octavos de final de la Copa Sudamericana.