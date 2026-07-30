Luciana Chiappella ganó tres medallas de plata en los FISU America Games

REDACCIÓN ELONCE
Luciana Chiappella brilló en los FISU America Games al conquistar tres medallas de plata en levantamiento olímpico. En diálogo con Elonce, la deportista entrerriana repasó su experiencia, el esfuerzo que realizó para viajar y los desafíos que ya proyecta para el Campeonato Nacional.
La entrerriana Luciana Chiappella tuvo una destacada actuación en los FISU America Games, disputados en Lima, Perú, donde obtuvo tres medallas de plata en levantamiento olímpico. La atleta de Concepción del Uruguay representó a la Argentina en su primera competencia internacional universitaria y regresó con una cosecha que premió años de esfuerzo, entrenamiento y sacrificio.
En diálogo con Elonce, la deportista expresó su felicidad por el resultado conseguido y explicó cómo fue su desempeño en cada una de las pruebas. “Conseguí tres medallas de plata en la modalidad de arranque, envión y total olímpico, que sería la suma de los dos movimientos. La que me ganó fue una estadounidense que hizo unos tiros parecidos a los míos, pero me ganó igual”.
Más allá de no haber podido quedarse con el primer puesto, Chiappella valoró el rendimiento alcanzado y destacó que la experiencia superó ampliamente sus expectativas. “El objetivo era dar mi mejor desempeño y poder mejorar alguna marca, pero estoy más que contenta por haber traído las medallas de plata. No estoy mal por no haber superado mis marcas. Estoy bien contenta por las medallas de plata y poder representar a Argentina de la mejor manera”, ahondó.
Un viaje construido con esfuerzo y apoyo
La participación de Luciana Chiappella en los FISU America Games fue posible gracias a un importante esfuerzo personal y familiar. La atleta contó que tomó la decisión de viajar en abril y, desde ese momento, comenzó una intensa campaña para reunir el dinero necesario.
Junto a su familia organizó distintas ventas solidarias de bandejas materas, budines y canelones para financiar el viaje hacia Lima. Ese trabajo fue complementado con un respaldo institucional que resultó fundamental para concretar el objetivo. “A partir de junio, tuve una beca de la municipalidad”, sostuvo al recordar el acompañamiento recibido.
La deportista remarcó que toda esa preparación hizo todavía más especial el resultado obtenido, ya que detrás de cada medalla hubo meses de esfuerzo colectivo y el compromiso de quienes la acompañaron para que pudiera representar al país en el certamen continental.
Una pasión que comenzó hace seis años
Chiappella explicó que su historia con el levantamiento olímpico comenzó hace seis años, cuando distintos entrenadores advirtieron sus condiciones físicas para la disciplina y la invitaron a probar.
“La elegí hace seis años. Llegó a mí por el potencial que me vieron otros profesores. Me invitaron a sumarme y desde ahí arranqué”, recordó la atleta, quien antes había desarrollado una importante etapa deportiva en el básquet.
En ese sentido, contó que jugó en el Club Parque Sur de Concepción del Uruguay antes de volcarse definitivamente al levantamiento olímpico, disciplina en la que hoy representa tanto a Entre Ríos como a la Argentina en competencias nacionales e internacionales.
Su presencia en los FISU America Games también estuvo vinculada a su condición de estudiante universitaria. “Estudio el profesorado universitario de educación física en la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU)”, explicó al señalar el motivo por el cual pudo integrar la delegación argentina en los Juegos Universitarios de América.
El próximo desafío ya está en marcha
Lejos de conformarse con las tres medallas de plata, Luciana Chiappella aseguró que la experiencia internacional renovó su motivación para seguir creciendo dentro del levantamiento olímpico.
“Durante y después del torneo, quedé súper motivada y con ganas de mucho más. Ahora vamos a tratar de seguir mejorando marcas. Ahora se nos viene el Nacional y voy a dar lo mejor de mí. La idea es, al menos, ganar una medalla de oro”, comentó sobre los objetivos que se trazó para lo que resta de la temporada.
Con apenas una competencia internacional en su recorrido, la deportista entrerriana ya dejó una marca importante para el deporte provincial y nacional. Las tres medallas de plata obtenidas en Lima representan el fruto de años de entrenamiento, del apoyo familiar y de la convicción de perseguir un sueño que ahora apunta a nuevos desafíos y, por qué no, a la conquista del oro.