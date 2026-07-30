Trata de personas: alertan por las nuevas modalidades de captación

: Advierten que las redes sociales se convirtieron en una de las principales vías.

La trata de personas mutó con el avance de la tecnología y hoy encuentra en las redes sociales, los videojuegos, las plataformas de mensajería y los servicios de streaming algunos de sus principales mecanismos de captación. Así lo explicó la coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Tráfico y Trata de Personas, Silvina Calveyra, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemoró este 30 de julio.

En diálogo con Elonce, la funcionaria sostuvo que este delito constituye "la vulneración de los derechos humanos fundamentales" y remarcó que atenta contra "la dignidad" de las personas. Explicó que las víctimas son sometidas a distintas formas de violencia y malos tratos para quebrar su voluntad con el objetivo de explotarlas.

Además, recordó que la legislación argentina establece distintas etapas del delito. "La primera fase es el ofrecimiento y la captación", señaló, al tiempo que indicó que actualmente existen dos modalidades: la denominada "trata dura", vinculada al secuestro, y la "trata blanda", basada en el engaño mediante falsas promesas laborales y el uso de herramientas digitales.

Un delito que se adapta a las nuevas tecnologías

Calveyra afirmó que la trata "es un delito muy dinámico" que modificó sus estrategias conforme avanzó la tecnología. En ese sentido, mencionó que hoy los tratantes utilizan redes sociales, videojuegos online, plataformas de streaming, Snapchat, Telegram y distintas comunidades virtuales para captar potenciales víctimas.

"Ha mutado al uso de nuevas tecnologías, de redes sociales, de sitios, de juegos online, de streaming, de Snapchat, de Telegram, de comunidades", explicó.

Luego de la captación, describió que se produce el traslado y el acogimiento de la víctima con un único objetivo: la explotación. Las modalidades más frecuentes continúan siendo la explotación sexual y la explotación laboral, aunque también existen otros delitos asociados.

Entre ellos mencionó la reducción a la servidumbre, el trabajo forzado, la mendicidad ajena y la producción de material de abuso sexual infantil. Asimismo, indicó que existen nuevas formas de explotación que todavía buscan incorporarse expresamente al Código Penal, como la venta de niños con fines adoptivos y determinadas situaciones vinculadas con la subrogación de vientres.

Explotación sexual en línea y controles familiares

La funcionaria alertó especialmente sobre los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes debido a la conectividad permanente.

"Hoy nadie está exento de que le pueda pasar", afirmó, al advertir que muchas situaciones de explotación sexual ya no ocurren en espacios físicos sino a través de internet.

En ese sentido, explicó que muchas veces los menores mantienen contacto con desconocidos mediante videollamadas o plataformas internacionales. "La explotación sexual o la prostitución que antes se hacía hoy es en línea y es en la casa", remarcó.

Por ese motivo recomendó que las familias acompañen el uso de dispositivos electrónicos y generen espacios de diálogo con los adolescentes. "Hoy hay que preguntarle cómo fue tu día en internet", sostuvo, al considerar fundamental construir confianza para que los jóvenes puedan contar situaciones de riesgo que vivan en el entorno digital.

También señaló que algunos indicadores pueden advertirse cuando los menores esconden la pantalla al acercarse un adulto, modifican conductas o mantienen contactos permanentes con personas desconocidas.

Qué hacer ante una sospecha y cómo denunciar

Consultada sobre la forma de denunciar estos delitos, Calveyra recordó que existe la línea nacional gratuita y anónima 145, destinada exclusivamente a recibir denuncias por trata de personas.

Explicó que las comunicaciones son derivadas a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que luego remite las actuaciones a los juzgados y fiscalías federales correspondientes.

Además, indicó que en Entre Ríos también funciona un protocolo provincial previsto por la Ley 10.852, que permite al Consejo Provincial recibir información y canalizar denuncias cuando existen indicadores compatibles con este delito.

La funcionaria destacó que el organismo garantiza la protección de quienes aportan información, especialmente cuando se trata de profesionales de la salud, docentes u otros trabajadores que detectan posibles situaciones de explotación.

"Brindamos también las garantías porque sabemos que hay miedos. No estamos hablando de cualquier delito, estamos hablando de delitos muy complejos", afirmó.

Finalmente, explicó que cuando se concreta un rescate, las víctimas son asistidas por equipos especializados y luego pueden optar por regresar a su lugar de origen mediante un dispositivo de acompañamiento o desarrollar un proyecto de vida con asistencia estatal.

El caso de la joven hallada en un descampado

Durante la entrevista también fue consultada por el caso de la joven que denunció haber sido secuestrada tras ser encontrada desorientada en un descampado.

Calveyra confirmó que el organismo tomó conocimiento del hecho, aunque aclaró que, hasta el momento, la investigación no fue encuadrada como un caso de trata de personas.

"No está tipificado como una situación vinculada a la trata de personas. En caso de que haya algún indicador que así lo determine, seguramente nos darán intervención a través de un despacho judicial", concluyó.