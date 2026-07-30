Moratoria de ANSES: el valor actual para comprar aportes y quiénes pueden acceder

Las personas que necesitan completar años de aportes para jubilarse pueden incorporarlos mediante el Plan de Pago de Deuda Previsional de ANSES. El costo aumentará en agosto debido a la actualización de la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP).

Este régimen está dirigido a trabajadores en actividad y no debe confundirse con las anteriores moratorias para quienes ya habían alcanzado la edad jubilatoria. Permite anticiparse y regularizar períodos en los que no existieron aportes registrados.

Cada UCAP equivale a un mes de servicio y, durante julio, tiene un valor de $40.239,79. El importe se calcula al precio vigente en el momento de realizar el pago, independientemente del período que se quiera incorporar.

Cuánto cuesta comprar aportes en julio

Con el valor actual, comprar 12 meses de aportes cuesta $482.877,48. Como referencia matemática, adquirir 360 unidades —equivalentes a 30 años— demandaría $14.486.324,40.

Sin embargo, no todas las personas pueden regularizar esa cantidad. El monto final dependerá de los meses faltantes, la historia laboral y los períodos que ANSES autorice a incorporar. El plan permite cancelar períodos anteriores a marzo de 2012.

ANSES.

Desde agosto, la UCAP volverá a actualizarse en función de la movilidad previsional. Por este motivo, las personas que realicen el pago después del cambio deberán afrontar un valor nominal superior por cada mes adquirido.

Quiénes pueden acceder al plan de ANSES

El mecanismo alcanza a mujeres mayores de 50 y menores de 60 años, y a hombres mayores de 55 y menores de 65. También deben acreditar ingresos registrados que permitan justificar el pago de las unidades.

Para incorporar un período, la persona debe haber residido en la Argentina y no registrar aportes como empleada, autónoma o monotributista durante esos meses. Los fondos utilizados, además, deberán encontrarse bancarizados.

El trámite comienza con la consulta de la historia laboral en Mi ANSES, mediante CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego se seleccionan los períodos que se desean regularizar y se genera el Volante Electrónico de Pago correspondiente.

Antes de avanzar, es conveniente revisar si existen aportes que no figuran en el sistema y reunir la documentación laboral disponible. El organismo determinará cuántos meses pueden comprarse y cuál será el importe definitivo.