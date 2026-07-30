Nuevos montos para la prestación por desempleo: cuánto pagará ANSES

La prestación por desempleo que paga ANSES tendrá nuevos montos en agosto de 2026, a partir de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El beneficio ofrece asistencia económica temporal a trabajadores que perdieron un empleo registrado por causas ajenas a su voluntad.

Desde agosto, el SMVM se ubicará en $376.600. Como el monto de la prestación no puede ser inferior al 50% ni superior al 100% de ese valor, el piso quedará establecido en $188.300 y el máximo será de $376.600.

El importe que cobrará cada beneficiario no será necesariamente igual. La prestación por desempleo equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante los seis meses anteriores al cese laboral, aunque siempre deberá respetar los límites establecidos.

Quiénes pueden solicitar la prestación

El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo. Pueden solicitarlo quienes hayan sido despedidos sin causa, hayan finalizado su vínculo por vencimiento del contrato o hayan perdido el empleo por otras razones ajenas a su voluntad contempladas por la normativa.

Los interesados también deben acreditar los aportes mínimos requeridos. La solicitud tiene que presentarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral. Si el trámite se inicia después de ese plazo, ANSES descontará un día de prestación por cada jornada hábil transcurrida.

Prestación por desempleo.

La duración de la prestación por desempleo dependerá de los aportes realizados antes del despido. ANSES evaluará la historia laboral del solicitante para determinar la cantidad de cuotas que le corresponde recibir.

Cómo iniciar el trámite en ANSES

La gestión puede realizarse desde Mi ANSES mediante el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí se deberá completar la solicitud y presentar la documentación que permita acreditar la causa de la desvinculación laboral.

Según cada caso, el organismo podrá requerir el telegrama de despido, una carta documento o el contrato vencido. También está disponible la posibilidad de solicitar un turno y completar el procedimiento presencialmente en una oficina de ANSES.

Una vez presentada la documentación, el organismo analizará si se cumplen las condiciones y determinará el monto correspondiente. Antes de comenzar, es conveniente comprobar que los datos personales y laborales estén actualizados para evitar demoras.