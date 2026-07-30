Bono extraordinario de ANSES: oficializan pago de hasta $70.000 para jubilados

El Gobierno nacional oficializó el bono extraordinario ANSES agosto 2026 mediante el Decreto 686/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida estableció el pago de un refuerzo de hasta $70.000 destinado a jubilados, pensionados y otros beneficiarios del sistema previsional durante el mes de agosto.

La norma lleva la firma del presidente Javier Milei y dispone que el beneficio será abonado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a quienes perciban haberes dentro de los parámetros fijados por el decreto. El bono tendrá carácter no remunerativo, no podrá ser objeto de descuentos y tampoco será computable para ningún otro concepto.

Quiénes cobrarán el bono extraordinario

El decreto precisó que el refuerzo alcanzará a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de pensiones no contributivas por vejez.

Beneficiarios de pensiones por invalidez.

Madres de siete hijos o más que perciban pensiones no contributivas.

Titulares de otras pensiones graciables y no contributivas pagadas por ANSES.

Asimismo, se aclaró que el bono será liquidado por titular y que, en el caso de las pensiones con copartícipes, todos serán considerados como un único beneficiario a los fines del pago del refuerzo.

Cómo se pagará el bono de $70.000

El Decreto 686/2026 estableció que los beneficiarios cuyos ingresos previsionales sean iguales o inferiores al haber mínimo garantizado percibirán el monto completo de $70.000.

En cambio, quienes cobren por encima del haber mínimo recibirán un bono proporcional. En esos casos, el importe será el necesario para que la suma entre el haber previsional y el bono alcance el equivalente al haber mínimo más los $70.000 previstos por la norma.

De esta manera, el monto disminuirá de forma escalonada para quienes perciban ingresos superiores al haber mínimo.

Requisitos para acceder al beneficio

La normativa indicó que los beneficios previsionales deberán encontrarse vigentes durante el mes en que se liquide el bono extraordinario.

Además, el refuerzo tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos de ningún tipo y no será considerado para el cálculo de otras prestaciones o beneficios.

El decreto también facultó a ANSES a dictar las normas complementarias necesarias para la implementación, administración, control y eventual recupero de pagos indebidos.

Los argumentos del Gobierno

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que el bono busca preservar el poder adquisitivo de los adultos mayores de menores ingresos.

Según el texto oficial, la anterior fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609 "presentaba graves y serios inconvenientes", ya que, de acuerdo con el Gobierno, no contemplaba adecuadamente la evolución de la inflación y generaba un desfase entre las variables económicas y los haberes previsionales.

También recordó que desde enero de 2024 se vienen otorgando ayudas económicas y bonos extraordinarios para complementar los ingresos de los jubilados y pensionados, mientras que desde julio de 2024 los haberes se actualizan mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.

Con la publicación del Decreto 686/2026, el bono extraordinario de hasta $70.000 quedó oficializado y será abonado durante agosto junto con las prestaciones previsionales correspondientes.