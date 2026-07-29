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El precio del petróleo subió más de 7% tras la reanudación de bombardeos en Oriente Medio

Los precios del crudo registraron una fuerte alza tras la intensificación del conflicto en Oriente Medio. El mercado teme nuevas interrupciones en el abastecimiento mundial, mientras continúa bloqueado el estrecho de Ormuz.

29 de Julio de 2026
Escala el conflicto bélico.
Escala el conflicto bélico.

Los precios del crudo registraron una fuerte alza tras la intensificación del conflicto en Oriente Medio. El mercado teme nuevas interrupciones en el abastecimiento mundial, mientras continúa bloqueado el estrecho de Ormuz.

Los precios internacionales del petróleo registraron este miércoles una fuerte suba luego de que la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio reavivara los temores sobre posibles interrupciones en el suministro mundial de crudo.

 

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, aumentó 7,91% y cerró en 90,74 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, avanzó 6,56% hasta los 84,46 dólares por barril.

La escalada ocurrió luego de que el ejército de Estados Unidos informara que interceptó misiles lanzados desde Irán contra fuerzas estadounidenses "desplegadas en Oriente Medio". Posteriormente, la televisión estatal iraní reportó ataques estadounidenses en el noroeste del país.

 

Menores reservas y bloqueo en Ormuz

 

La incertidumbre también se vio alimentada por la caída de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos. Según el informe semanal de la Administración de Información Energética (EIA), las existencias disminuyeron en 3,8 millones de barriles durante la última semana para compensar las alteraciones en el suministro derivadas del conflicto.

 

En paralelo, continúa bloqueada la navegación por el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio mundial de hidrocarburos. Irán mantiene el control sobre esa vía estratégica y busca que los buques que la atraviesen paguen un peaje.

Temas:

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