Jubilaciones de ANSES en agosto: aumento, montos actualizados y qué pasará con el bono de $70.000

Las jubilaciones de ANSES en agosto tendrán un incremento del 1,9%, en el marco del esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024. La actualización alcanzará a todas las prestaciones previsionales administradas por el organismo y se aplicará sobre los haberes que perciban jubilados y pensionados durante el próximo mes.

Con el aumento ya oficializado, la principal expectativa de los beneficiarios se concentra ahora en la continuidad del bono extraordinario que, durante los últimos meses, complementó los ingresos de quienes perciben las prestaciones más bajas.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no publicó el decreto que definirá si ese refuerzo volverá a abonarse en agosto, aunque se espera una definición en los próximos días.

Cuánto cobrarán los jubilados

Con la actualización del 1,9%, la jubilación mínima pasará a ser de $419.775,92 de haber bruto. Si finalmente se confirma el pago del bono extraordinario de hasta $70.000, quienes cobran el haber mínimo percibirán un ingreso total de $489.775,92.

Por su parte, la jubilación máxima ascenderá a $2.824.694,50. En este caso, los beneficiarios no reciben el bono adicional, ya que el refuerzo está destinado únicamente a quienes perciben los ingresos previsionales más bajos.

Todos los jubilados y pensionados comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) recibirán el incremento correspondiente, que podrá consultarse junto con la liquidación mensual a través de la plataforma Mi ANSES.

Qué se sabe sobre el bono extraordinario

Aunque todavía no fue oficializado, el bono extraordinario de hasta $70.000 volvería a alcanzar, en caso de confirmarse, a los titulares de la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el refuerzo se reduce de manera proporcional hasta alcanzar el tope fijado por el Gobierno, tal como ocurrió en los meses anteriores.

La continuidad del beneficio dependerá de la publicación del decreto correspondiente, por lo que ANSES aún no incorporó oficialmente ese monto a las liquidaciones de agosto.

Calendario de pagos y consultas

Como sucede cada mes, el cronograma de pagos se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

ANSES publicará el calendario oficial en sus canales habituales, mientras que las liquidaciones podrán consultarse previamente desde Mi ANSES, donde también figurarán los descuentos aplicados y, en caso de que el Gobierno confirme el refuerzo, la incorporación del bono extraordinario.

Desde el organismo recomendaron consultar únicamente la información difundida por los canales oficiales para evitar confusiones o versiones incorrectas sobre los montos a percibir y las fechas de acreditación.