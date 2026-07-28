Oscar Pintos advirtió que El Niño podría generar inundaciones y crecidas históricas

La llegada de Oscar Pintos a "Plaza Mansilla", programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, permitió conocer el panorama que maneja la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos frente al avance del fenómeno de El Niño. El funcionario sostuvo que las proyecciones climáticas indican un escenario complejo para los próximos meses, con lluvias extraordinarias y un aumento sostenido de los niveles de los ríos Paraná y Uruguay, por lo que el Estado provincial ya puso en marcha un trabajo preventivo junto a municipios y distintos organismos.

Durante la entrevista, Pintos explicó que los primeros efectos ya comenzaron a observarse en la región y anticipó que el fenómeno se intensificará a partir de agosto. "Seguramente el fenómeno de El Niño se va a empezar a intensificar a partir ya del mes de agosto, llegando a situaciones bastante complejas desde el punto de vista tanto de la precipitación pluvial como la altura de los ríos que circundan a la provincia de Entre Ríos".

El director de Hidráulica remarcó que el fenómeno no afectará únicamente a Entre Ríos, sino también a una amplia región integrada por Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, donde se esperan precipitaciones excepcionales que impactarán directamente sobre las cuencas de aporte de ambos ríos.

El Niño se asienta en Argentina y Sudamérica.

Un escenario comparable con las grandes inundaciones

Pintos explicó que los pronósticos internacionales permiten anticipar con varios meses de anticipación el comportamiento del fenómeno y señaló que las previsiones actuales muestran similitudes con uno de los eventos más importantes registrados en las últimas décadas.

"Se estima que el fenómeno de El Niño de esta época tiene características similares a lo que fue el fenómeno de El Niño el año 1997 y 1998", indicó, aunque aclaró que "cada fenómeno es particular, no hay dos iguales, siempre son diferentes".

En ese sentido, recordó que durante aquel episodio se registraron cerca de 40.000 evacuados en Entre Ríos, aunque destacó que actualmente la provincia cuenta con obras de defensa contra inundaciones que permiten reducir parte del riesgo. Sin embargo, advirtió que el crecimiento urbano y la ocupación de zonas vulnerables representan nuevos desafíos para la gestión del agua.

Foto: Elonce.

El cambio climático agrava los fenómenos extremos

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la diferencia entre el fenómeno de El Niño y el cambio climático. Pintos explicó que El Niño es un proceso natural originado por el aumento de la temperatura de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, mientras que el calentamiento global potencia sus consecuencias.

"Lo que sí es una consecuencia de la acción antrópica es el calentamiento global. El calentamiento global genera acciones de cambio climático que afectan y que hacen más extremos los fenómenos que naturalmente se dan".

El funcionario recordó la histórica bajante registrada entre 2021 y 2022 como el fenómeno opuesto, conocido como La Niña, cuando los niveles del río Paraná descendieron de manera extraordinaria. "El cambio climático es en un 80% agua. Está afectado por el agua, agua en exceso, que son inundaciones; o agua en escasez, que son las sequías", afirmó. Además, sostuvo que las lluvias intensas concentradas en períodos muy breves son una de las consecuencias más visibles del cambio climático y representan un enorme desafío para la infraestructura urbana.

Las inundaciones urbanas y el rol de la infraestructura

Consultado sobre los frecuentes anegamientos que se registran en Paraná cada vez que llueve con intensidad, Pintos señaló que "efectivamente, hay una combinación de factores", antes de explicar que el incremento de las precipitaciones en lapsos cortos supera la capacidad de los sistemas de desagüe, especialmente cuando existen obras pendientes o falta de mantenimiento.

"Se produce una mayor cantidad de precipitaciones en menos tiempo, es decir, llueve más intensamente en menos tiempo. Eso hace que cualquier tipo de infraestructura tienda a colapsar o a tener problemas", dijo.

Aun así, aclaró que ninguna infraestructura puede eliminar completamente los efectos de un fenómeno extremo: "Todo el esfuerzo está planteado en mitigar los efectos de El Niño en nuestra zona, pero no lo vamos a eliminar".

El trabajo preventivo y las zonas de mayor riesgo

Pintos detalló que la Provincia ya viene coordinando acciones con Defensa Civil, Salud, Desarrollo Humano, Vialidad y los municipios para responder de manera rápida cuando las condiciones climáticas así lo requieran: "La provincia de Entre Ríos ya hace varios meses que viene trabajando entre sus distintas reparticiones para ir preparándonos para esta situación y, a la vez, se está tomando en contacto con los municipios para coordinar acciones".

Foto: Elonce.

Explicó que el trabajo contempla tres etapas: la preparación antes de la emergencia, la asistencia durante las inundaciones y la recuperación posterior, cuando las familias regresan a sus hogares y comienzan las tareas de reconstrucción.

Finalmente, indicó que las primeras zonas comprometidas serán las ciudades ubicadas sobre el río Uruguay, como Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, además de localidades atravesadas por cursos de agua interiores como Villaguay, Rosario del Tala y Gualeguay. En el caso de Paraná, advirtió que una crecida del río dificultará el escurrimiento de los arroyos urbanos, favoreciendo anegamientos en distintos barrios. "Al levantarse el nivel del río Paraná, los arroyos interiores que son afluentes no pueden evacuar, con lo cual el agua queda retenida", concluyó.