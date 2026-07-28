Clausuraron un cementerio de mascotas en una aldea entrerriana por no contar con habilitación comercial

La Municipalidad de Aldea María Luisa informó que el cementerio de mascotas "El Cielo", ubicado en Mojón de Oro, acceso a Sauce Pinto, carece de habilitación para desarrollar su actividad y permanece clausurado hasta regularizar su situación.
La Municipalidad de Aldea María Luisa informó que el cementerio de mascotas "El Cielo", ubicado sobre calle La Lechuza Nº 226, en la zona de Mojón de Oro, acceso a Sauce Pinto, no cuenta con habilitación comercial para desarrollar su actividad y, por ese motivo, el establecimiento fue clausurado.
A través de un comunicado oficial, el municipio precisó que el emprendimiento se encuentra dentro de su jurisdicción y que actualmente no está autorizado para funcionar hasta tanto regularice su situación conforme a la normativa vigente.
Desde la administración municipal solicitaron a la comunidad tener presente esta información y recordaron que el predio permanecerá clausurado hasta cumplir con los requisitos exigidos para obtener la habilitación correspondiente.