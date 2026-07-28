Murió un referente de la música tropical de Entre Ríos

Alonso Nores, reconocido tecladista de Urdinarrain falleció este lunes. Integró durante décadas Alonso y su Grupo Alegría y mantuvo vivo el legado familiar con nuevos proyectos musicales.
La comunidad de Urdinarrain amaneció el lunes con una noticia que enluta al ambiente artístico: falleció Alonso Nores, reconocido músico y uno de los máximos referentes de la música tropical del sur entrerriano.
Nores fue el histórico tecladista de Alonso y su Grupo Alegría, una de las agrupaciones bailanteras más populares de Entre Ríos. Con una trayectoria que comenzó desde muy joven, se convirtió en una figura emblemática de la banda, que durante las décadas de 1990 y los primeros años del 2000 recorrió escenarios de toda la provincia y la región, animando bailes y fiestas populares.
Un legado ligado a la música
La música marcó la historia de la familia Nores. Su padre fue uno de los impulsores de la agrupación y transmitió una pasión que atravesó generaciones.
En los últimos años, Alonso continuó sobre los escenarios junto a su hermano Matías Nores y su pareja, Sandra Gervasoni, con quienes impulsó un nuevo proyecto musical. El grupo recorrió distintos escenarios de la región, manteniendo el estilo que caracterizó a la familia e invitando al público a disfrutar de la música tropical.
Una familia vinculada a la comunicación
Además de su extensa trayectoria artística, la familia Nores también estuvo estrechamente ligada a los medios de comunicación de Urdinarrain, ya que es responsable de FM Ciudad, una emisora con fuerte presencia en la comunidad.
La noticia de su fallecimiento generó numerosas muestras de dolor y reconocimiento entre colegas, amigos y vecinos, quienes destacaron su aporte a la música popular entrerriana y el legado que dejó tras décadas de trabajo sobre los escenarios. (UrdiDigital)