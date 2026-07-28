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Espacio Institucional Municipalidad de Paraná

Anacleto Medina Sur tuvo su Peña Celeste y Blanca

El encuentro organizado por la comunidad de la zona tuvo el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná. Se desarrolló en el Polideportivo San Jorge e incluyó intervenciones artísticas, musicales, espacios para las infancias y propuestas gastronómicas.

28 de Julio de 2026

El encuentro organizado por la comunidad de la zona tuvo el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná. Se desarrolló en el Polideportivo San Jorge e incluyó intervenciones artísticas, musicales, espacios para las infancias y propuestas gastronómicas.

La Municipalidad de Paraná fortalece lazos con las organizaciones sociales de la ciudad con el fin de construir y reafirmar la identidad paranaense. "Es importante destacar el trabajo de las organizaciones sociales de la zona, a partir del diálogo se logró concretar esta idea", señaló el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos.

"Como municipio fortalecemos estas iniciativas. Es un compromiso que tenemos como gestión: no retirarnos del territorio, fortalecer los lazos y acompañar los procesos comunitarios", valoró la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella.

Rocío Panozzo, directora de Formación Cultural, valoró la participación de vecinos y vecinas: “Hicieron un esfuerzo enorme, por eso es fundamental acompañar estos momentos que son de entretenimiento, distinción y felicidad para los barrios de nuestra ciudad", sostuvo.

Daniela Altamirano, del merendero Burbuja de Colores, resaltó la iniciativa: "Es una muy buena para que la disfruten chicos y grandes. Está bueno que se repita en distintos barrios", comentó.

"Este festejo es muy lindo para que los gurises y las familias disfruten de una tarde distinta", dijo Noelia Enrique, del comedor y merendero Construyendo Sueños.

Vecinos de Anacleto Medina Sur disfrutaron de la Peña Celeste y Blanca
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