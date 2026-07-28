Anacleto Medina Sur tuvo su Peña Celeste y Blanca

El encuentro organizado por la comunidad de la zona tuvo el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná. Se desarrolló en el Polideportivo San Jorge e incluyó intervenciones artísticas, musicales, espacios para las infancias y propuestas gastronómicas.
La Municipalidad de Paraná fortalece lazos con las organizaciones sociales de la ciudad con el fin de construir y reafirmar la identidad paranaense. "Es importante destacar el trabajo de las organizaciones sociales de la zona, a partir del diálogo se logró concretar esta idea", señaló el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos.
"Como municipio fortalecemos estas iniciativas. Es un compromiso que tenemos como gestión: no retirarnos del territorio, fortalecer los lazos y acompañar los procesos comunitarios", valoró la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella.
Rocío Panozzo, directora de Formación Cultural, valoró la participación de vecinos y vecinas: “Hicieron un esfuerzo enorme, por eso es fundamental acompañar estos momentos que son de entretenimiento, distinción y felicidad para los barrios de nuestra ciudad", sostuvo.
Daniela Altamirano, del merendero Burbuja de Colores, resaltó la iniciativa: "Es una muy buena para que la disfruten chicos y grandes. Está bueno que se repita en distintos barrios", comentó.
"Este festejo es muy lindo para que los gurises y las familias disfruten de una tarde distinta", dijo Noelia Enrique, del comedor y merendero Construyendo Sueños.