La IFAB admitió un error arbitral que favoreció a la Selección Argentina en el Mundial

La IFAB reconoció que el VAR intervino de manera incorrecta en una jugada que favoreció a la Selección Argentina durante el partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La acción terminó con la expulsión de Breel Embolo.

El episodio ocurrió durante el segundo tiempo, cuando el encuentro estaba igualado 1-1. Embolo cayó al césped ante la marca de Leandro Paredes y el árbitro portugués João Pinheiro interpretó que el mediocampista argentino había cometido una infracción.

El juez amonestó inicialmente a Paredes, pero fue convocado por el VAR para revisar la acción. Después de observar las imágenes, anuló la tarjeta del argentino y sancionó al delantero suizo por simulación. Como Embolo ya estaba amonestado, tuvo que abandonar el campo.

Por qué estuvo mal la intervención del VAR

La International Football Association Board aclaró que una tarjeta amarilla solamente puede ser revisada para corregir la identidad del jugador sancionado. El protocolo no permite analizar nuevamente la infracción y modificar la decisión por una acción diferente.

“Una tarjeta amarilla que no sea una segunda amonestación solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse”, explicó el organismo.

🇨🇭 ¡EL PISCINAZO DE EMBOLO QUE LE COSTÓ LA EXPULSIÓN! pic.twitter.com/RMarZsZM8U — Marca Zonal | Data & Fútbol 📊 (@Marca_Zonal) July 12, 2026

En la jugada entre Paredes y Embolo no existió una confusión entre dos futbolistas que hubieran cometido la misma infracción. El árbitro cambió el cobro original y sancionó una supuesta simulación que no podía ser revisada mediante el protocolo vigente.

La expulsión que condicionó el partido

La Selección Argentina quedó con un futbolista más cuando todavía restaba una parte importante del encuentro. El equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó imponiéndose por 3-1 durante el tiempo suplementario y avanzó a las semifinales.

La aclaración de la IFAB no modifica el resultado ni genera consecuencias deportivas para el combinado nacional. Su pronunciamiento se limita a reconocer que el procedimiento arbitral utilizado para expulsar al delantero suizo no estaba contemplado dentro de las reglas.

El organismo también resolvió dejar sin efecto esa interpretación de la denominada “confusión de identidad” para situaciones similares. Su aplicación será analizada con mayor profundidad antes de evaluar una futura modificación específica del protocolo.