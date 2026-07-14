El fútbol argentino incorporará nuevas reglas: qué cambia y cuándo comenzarán a aplicarse

El fútbol argentino incorporará desde este semestre una serie de modificaciones reglamentarias impulsadas por la FIFA y ya utilizadas durante el Mundial 2026. Las nuevas disposiciones apuntan a reducir las demoras, acelerar las reanudaciones y ampliar la intervención del VAR en determinadas situaciones.

La Asociación del Fútbol Argentino presentó los cambios durante una charla organizada por la Gerencia Técnica de Arbitrajes. Del encuentro participaron capitanes, subcapitanes y entrenadores de los 30 clubes que integran la Liga Profesional.

El primer partido en el que se aplicarán las nuevas normas será la final de la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia, que se disputará en Córdoba. Luego comenzarán a utilizarse de manera regular durante el torneo Clausura.

Menos tiempo para cambios y reanudaciones

Una de las principales modificaciones establece que el futbolista reemplazado tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar el campo de juego. Si demora más de lo permitido, el jugador que deba ingresar tendrá que esperar un minuto antes de entrar.

También habrá límites para los saques de banda y de meta. Una vez que el futbolista esté en condiciones de reanudar, contará con cinco segundos para hacerlo. Si no cumple el plazo, se aplicará la sanción prevista por el reglamento.

En materia de atención médica, cualquier jugador que obligue a detener el encuentro para recibir asistencia deberá permanecer un minuto fuera del terreno antes de reingresar. La disposición tendrá excepciones contempladas en las reglas.

Reunión para explicar las reglas del fútbol argentino.

Las nuevas facultades del VAR

El VAR tendrá una participación más amplia dentro del fútbol argentino. Podrá intervenir ante una segunda tarjeta amarilla mostrada de manera incorrecta, una confusión de identidad al sancionar a un jugador y un saque de esquina otorgado por error.

Las revisiones deberán ajustarse a las condiciones establecidas dentro del protocolo. De esta manera, la tecnología no intervendrá en todas las acciones, sino únicamente en los casos contemplados por la nueva normativa.

Otro de los cambios estará vinculado con la conducta de los futbolistas. Los árbitros podrán expulsar a un jugador o suplente que se tape la boca al dirigirse a un adversario, siempre que el gesto ocurra en una situación provocadora, despectiva o exaltada.

La explicación de las nuevas medidas

La presentación estuvo encabezada por Fernando Rapallini, gerente técnico de Arbitrajes; Mauro Vigliano, jefe de instructores; y Ezequiel Brailovsky, jefe de asistentes. También participó el árbitro internacional Nicolás Ramírez.

Durante la reunión se explicaron los criterios que deberán aplicar los jueces y la manera en que cada modificación afectará el desarrollo de los partidos. Los clubes recibieron la información antes del regreso de la competencia oficial.

Las nuevas reglas del fútbol argentino buscarán reducir las interrupciones y ordenar situaciones que hasta ahora generaban demoras o controversias. La final de la Supercopa será la primera prueba antes de su aplicación en el resto de los torneos nacionales.