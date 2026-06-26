El fútbol argentino tendrá VAR semiautomático desde 2027: cómo funcionará el sistema

La Asociación del Fútbol Argentino anunció que el VAR semiautomático comenzará a implementarse en las competencias nacionales a partir de 2027. Antes, la entidad prevé realizar una prueba piloto hacia fin de este año con empresas especializadas en tecnología aplicada al arbitraje.

La novedad fue comunicada mientras el fútbol argentino se prepara para el regreso del VAR en la Copa Argentina. El sistema de revisión por video volverá a utilizarse desde los octavos de final del certamen, instancia que se disputará una vez finalizado el Mundial 2026.

Según informó la AFA, el proyecto fue tratado en reuniones entre el presidente Claudio Tapia y representantes de la empresa que actualmente presta el servicio de VAR en el fútbol argentino. La intención es incorporar una herramienta que ya se emplea en torneos como la Copa del Mundo, la Champions League y distintas ligas europeas.

Una prueba antes de la implementación

La AFA indicó que las firmas Hawk-Eye y Genius participarán de las pruebas previstas para los próximos meses. Hawk-Eye brinda servicios tecnológicos en competencias organizadas por FIFA y UEFA, mientras que Genius trabaja en la Premier League, Conmebol, Brasil y México.

El objetivo de esta etapa será evaluar el funcionamiento del VAR semiautomático antes de su puesta en marcha oficial durante 2027. La herramienta está orientada principalmente a detectar de manera más rápida las posiciones fuera de juego.

A diferencia del VAR convencional, el sistema combina cámaras de seguimiento ubicadas en el estadio con información recolectada desde la pelota. Esos datos permiten reconstruir las posiciones de los futbolistas y el instante exacto en que se produce un pase o contacto determinante en una jugada.

Cómo funcionará la nueva tecnología

El VAR semiautomático utiliza alrededor de una docena de cámaras para registrar la ubicación de la pelota y distintos puntos del cuerpo de cada jugador, con especial atención en las partes habilitadas para convertir un gol. A eso se suma un sensor interno en el balón, que transmite información sobre cada toque.

Con esos elementos, un sistema informático identifica posibles situaciones de fuera de juego y envía una alerta a la sala de video. Allí, los oficiales del VAR revisan la acción y validan o descartan la detección antes de comunicar la decisión al árbitro principal.

De esta manera, la tecnología no reemplaza la intervención arbitral. El sistema aporta información automática para acelerar el análisis de jugadas específicas, pero la resolución final continuará bajo responsabilidad de los integrantes de la terna arbitral.

Con la incorporación del VAR semiautomático, el fútbol argentino sumará una herramienta que busca reducir los tiempos de revisión en acciones de fuera de juego. La fecha exacta de su estreno y las competencias en las que será utilizado deberán definirse luego de la prueba piloto anunciada para este año.