Construirán un “megapuente” sobre el río Uruguay para conectar Argentina con Brasil

La construcción de un puente internacional sobre el río Uruguay para conectar la ciudad misionera de San Javier con Porto Xavier, en Brasil, tiene un cronograma de trabajo presentado y una previsión de inicio dentro de unos 20 meses. El proyecto busca establecer un paso terrestre permanente entre ambos países en una zona donde actualmente el cruce se realiza mediante balsas.

La obra tendría una extensión de 940 metros y un ancho total de 17,4 metros. El diseño contempla banquinas de dos metros a cada lado, una bicisenda de 1,7 metros y un espacio peatonal de 1,2 metros de ancho.

Según las estimaciones difundidas, una vez iniciadas las tareas, la construcción demandaría aproximadamente dos años. De cumplirse los plazos previstos y las autorizaciones requeridas, el viaducto podría quedar habilitado antes de 2030.

Una conexión que reemplazaría el cruce en balsas

El nuevo paso sobre el río Uruguay reemplazaría el actual sistema de balsas que permite el traslado de personas y vehículos entre San Javier y Porto Xavier. Esa modalidad suele verse afectada por las crecidas del río durante períodos de lluvias, lo que condiciona la circulación en la frontera.

La iniciativa lleva décadas en carpeta y forma parte de los proyectos analizados por la comisión binacional que aborda los cruces internacionales entre Argentina y Brasil. En esta oportunidad, el plan cuenta con contratos firmados y publicados en el Boletín Oficial brasileño.

El financiamiento estará a cargo de Brasil, que destinará 214 millones de reales, una cifra equivalente a unos 40 millones de dólares. La construcción será ejecutada por un consorcio integrado por cinco empresas y encabezado por Rivola Constructores, de capitales italianos.

Corredor comercial y nueva vía turística

El proyecto requerirá autorizaciones técnicas y ambientales antes de que comiencen los trabajos. Esas instancias podrían influir en el plazo de inicio, aunque el cronograma difundido establece una proyección de unos 20 meses para el comienzo de la obra.

Para Brasil, el puente sobre el río Uruguay se vincula con la posibilidad de consolidar una nueva alternativa dentro del corredor bioceánico, con conexión hacia puertos del océano Pacífico a través de rutas argentinas.

Desde el lado argentino, la obra es considerada una futura vía de conexión turística con el sur de Brasil. También permitiría una alternativa terrestre para el traslado de mercaderías y personas entre Misiones y el país vecino.

El último puente internacional inaugurado entre Argentina y Brasil fue habilitado en diciembre de 1997. El nuevo viaducto entre San Javier y Porto Xavier sería otro paso fronterizo permanente sobre el río Uruguay, si se completan las etapas previstas para su ejecución.