Frío en Entre Ríos: anticipan otra semana con aire polar y temperaturas muy bajas

REDACCIÓN ELONCE
El frío en Entre Ríos continuará durante los próximos días con escasas variaciones en las temperaturas. El meteorólogo Sergio Jalfin anticipó en Elonce Radio que el ingreso de una nueva masa de aire polar provocará un nuevo descenso térmico desde comienzos de la próxima semana.
El frío en Entre Ríos seguirá siendo protagonista durante los próximos días y se intensificará con el ingreso de una nueva masa de aire de origen polar. Así lo anticipó el meteorólogo Sergio Jalfin durante una entrevista en el programa "Moviendo el Avispero", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde brindó un panorama de las condiciones meteorológicas previstas para el cierre de junio y el inicio de julio.
En ese sentido, explicó: “Va a continuar el tiempo frío en el resto de este día y también en la semana, con nubosidad variable, con fin de semana frío y con pocos cambios en las marcas térmicas, con mínimas entre seis y ocho grados y máximas de 15 a 18 grados”.
El especialista señaló que las temperaturas mostrarán una leve variación durante el fin de semana, aunque aclaró que el alivio será pasajero. “Hay un leve repunte en las marcas térmicas para el sábado, pero vuelven a bajar desde el domingo en adelante”, sostuvo.
El ingreso de aire polar marcará la próxima semana
Jalfin remarcó que el panorama más riguroso llegará a partir de los primeros días de la próxima semana, cuando una nueva irrupción de aire polar genere un descenso aún más pronunciado de las temperaturas en gran parte del país.
En ese marco, advirtió: “Atentos a comienzos y a mitad de la próxima semana porque va a estar llegando aire frío de origen polar. Ahí volverán a bajar las temperaturas e incluso pueden darse algunas lluvias aisladas, con mínimas promediando los 2 a 5 grados y máximas de 10 a 13 grados prácticamente durante todos los dáis de la próxima semana”.
Además, destacó que el fenómeno no afectará solamente a la provincia, sino también a una amplia región del territorio nacional. “El frío va a estar instaladísimo sobre buena parte del norte y centro de Argentina. En particular, en Paraná y el resto de Entre Ríos va a haber mucho frío para este final de junio y comienzos de julio”.
Sin lluvias importantes en el horizonte
Respecto de las precipitaciones, el meteorólogo indicó que, por el momento, no se observan eventos de relevancia en el corto plazo, por lo que predominarán las jornadas secas, aunque con abundante aire frío.
En ese sentido, concluyó: “Por ahora no se ven proyecciones de precipitaciones significativas en los próximos ocho a diez días”.
De esta manera, el pronóstico anticipó que el invierno continuará haciéndose sentir con fuerza en Entre Ríos, donde las bajas temperaturas seguirán dominando el escenario meteorológico durante los próximos días y el comienzo de julio.