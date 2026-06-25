Registraron "agujas de hielo" en Misiones: qué es y cómo se produce este fenómeno meteorológico

El fenómeno de las agujas de hielo en Misiones sorprendió este jueves a vecinos de Oberá y Leandro N. Alem, donde la intensa ola polar dio lugar a una formación natural muy poco frecuente conocida como "hielo de agujas" o pipkrake. Las delicadas estructuras de hielo emergieron desde el suelo y generaron asombro entre aficionados a la meteorología y habitantes de la región.

Las bajas temperaturas registradas durante la madrugada, combinadas con características muy particulares del terreno, hicieron posible este inusual espectáculo natural.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron fotografías de las pequeñas agujas de hielo sobresaliendo de la tierra colorada.

Cómo se produce este fenómeno

El agrometeorólogo José Olinuck explicó a Misiones Cuatro que el pipkrake requiere una combinación muy específica de condiciones para desarrollarse.

Según indicó, el fenómeno ocurre cuando el aire alcanza temperaturas inferiores a los 0°C, mientras que el suelo permanece apenas por encima del punto de congelación y conserva una elevada humedad.

"Se vio en Oberá y también en Alem. El suelo debe estar muy húmedo y descubierto para que ocurra", explicó el especialista.

Detalló además que este tipo de formaciones suele registrarse en terrenos removidos o sin cobertura vegetal, como campos arados o sectores bajos donde las heladas son más intensas.

El proceso de formación

Olinuck explicó que el agua presente en el subsuelo asciende lentamente por capilaridad, venciendo la fuerza de gravedad. Cuando esa humedad entra en contacto con el aire extremadamente frío comienza a congelarse de manera gradual, formando finísimas agujas de hielo que continúan creciendo hacia arriba.

"El agua asciende y, a medida que llega al aire, se va congelando. Así se forman estas agujas de hielo", describió.

El especialista agregó que en su estación meteorológica ubicada en Colonia Guaraní suelen darse condiciones favorables para este tipo de fenómenos debido a que se trata de una zona baja y muy propensa a las heladas.

Una postal invernal poco habitual

Si bien el pipkrake puede observarse en distintas regiones del mundo con climas fríos, su aparición resulta poco frecuente en Misiones. Por ese motivo, el fenómeno despertó el interés de vecinos, fotógrafos y aficionados a la meteorología, quienes aprovecharon la ocasión para registrar una imagen inusual en la provincia.

La intensa ola polar que afecta gran parte del país generó así una de las postales más llamativas del invierno, dejando al descubierto un fenómeno natural tan curioso como poco conocido.