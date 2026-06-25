Joven denunció que un masajista le tocó sus partes íntimas en un hotel entrerriano

Un hombre de 56 años quedó detenido este miércoles por la tarde en la ciudad de Concordia, acusado de haber realizado tocamientos indebidos a una joven mientras se encontraba en una sesión de masajes.

El hecho denunciado habría ocurrido alrededor de las 19:50 en un hotel termal & spa, ubicado sobre avenida Monseñor Rosch, donde personal policial acudió tras un llamado realizado por la gerencia del establecimiento.

Al arribar al lugar, los efectivos tomaron conocimiento que una joven de 20 años había salido del box de masajes gritando y en estado de shock, manifestando que, durante la sesión, el masajista le habría tocado sus partes íntimas.

El hotel donde habría ocurrido el hecho denunciado

Tras la denuncia, la fiscal de Género, Evelina Espinosa, dispuso la detención del masajista, de 56 años, por el supuesto delito de abuso sexual simple. (Concordia Policiales)