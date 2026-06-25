Dos camionetas chocaron en el acceso a Viale y tres adultos terminaron hospitalizados

Un choque entre dos camionetas se produjo este jueves por la mañana en el acceso a Viale, sobre la Ruta Nacional 18. Como consecuencia del siniestro, tres personas mayores de edad fueron trasladadas al hospital Dr. Castilla Mira para recibir atención médica.

Según la información policial, uno de los vehículos ingresaba a Viale cuando fue impactado en uno de sus laterales por la otra camioneta. Por el momento, no se informaron precisiones sobre la mecánica completa del choque.

Los tres involucrados fueron asistidos y derivados al hospital local para realizar controles. De acuerdo con los primeros datos, todos se encontraban conscientes y las lesiones no serían de gravedad.

Foto: Nueva Zona.

Traslado preventivo al hospital

La colisión ocurrió en uno de los accesos a Viale, una zona de circulación habitual para quienes ingresan y egresan de la ciudad a través de la Ruta Nacional 18.

Tras el impacto, personal policial intervino en el lugar y se dispuso el traslado de los ocupantes al hospital Dr. Castilla Mira. La atención fue preventiva, a la espera de que los estudios médicos determinen el alcance de las lesiones.

Hasta el momento, no se comunicaron mayores detalles sobre las personas involucradas ni sobre eventuales medidas adoptadas respecto de la circulación en el sector.