 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En Ruta 18

Dos camionetas chocaron en el acceso a Viale y tres adultos terminaron hospitalizados

El accidente ocurrió durante la mañana de este jueves en el ingreso a la ciudad. Los tres ocupantes fueron trasladados conscientes al hospital Castilla Mira y, en principio, no presentarían lesiones de gravedad.

25 de Junio de 2026
Accidente en Viale.
Accidente en Viale. Foto: Nueva Zona.

El accidente ocurrió durante la mañana de este jueves en el ingreso a la ciudad. Los tres ocupantes fueron trasladados conscientes al hospital Castilla Mira y, en principio, no presentarían lesiones de gravedad.

Un choque entre dos camionetas se produjo este jueves por la mañana en el acceso a Viale, sobre la Ruta Nacional 18. Como consecuencia del siniestro, tres personas mayores de edad fueron trasladadas al hospital Dr. Castilla Mira para recibir atención médica.

 

 

Según la información policial, uno de los vehículos ingresaba a Viale cuando fue impactado en uno de sus laterales por la otra camioneta. Por el momento, no se informaron precisiones sobre la mecánica completa del choque.

 

Los tres involucrados fueron asistidos y derivados al hospital local para realizar controles. De acuerdo con los primeros datos, todos se encontraban conscientes y las lesiones no serían de gravedad.

Foto: Nueva Zona.
Foto: Nueva Zona.

 

 

Traslado preventivo al hospital

 

La colisión ocurrió en uno de los accesos a Viale, una zona de circulación habitual para quienes ingresan y egresan de la ciudad a través de la Ruta Nacional 18.

 

 

Tras el impacto, personal policial intervino en el lugar y se dispuso el traslado de los ocupantes al hospital Dr. Castilla Mira. La atención fue preventiva, a la espera de que los estudios médicos determinen el alcance de las lesiones.

 

 

Hasta el momento, no se comunicaron mayores detalles sobre las personas involucradas ni sobre eventuales medidas adoptadas respecto de la circulación en el sector.

Temas:

Accidente Viale camionetas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso