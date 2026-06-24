Un taxista fue hospitalizado tras fuerte choque en esquina de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El accidente ocurrió en la intersección de calles Uruguay y San Luis. El conductor del taxi, de 52 años, sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital San Martín, supo Elonce. La camioneta era conducida por una mujer oriunda de Cerrito.
Un taxista de 52 años resultó lesionado y debió ser trasladado al Hospital San Martín tras un fuerte choque ocurrido este miércoles en una transitada esquina del centro de Paraná. El siniestro vial se registró en la intersección de las calles Uruguay y San Luis y estuvo protagonizado por un automóvil Renault Logan y una camioneta Toyota Hilux.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el Logan afectado al servicio de taxi circulaba por calle San Luis cuando fue impactado por la Hilux.
Como consecuencia de la colisión, el vehículo de alquiler registró importantes daños materiales y quedó detenido sobre la misma cuadra por la que transitaba al momento del choque.
El conductor sufrió lesiones
Quien se llevó la peor parte fue el conductor del taxi, un hombre de 52 años, que manifestó dolencias en la zona del cuello producto del fuerte impacto recibido.
Ante esta situación, fue asistido por personal de emergencias y posteriormente derivado al Hospital San Martín para una evaluación médica más exhaustiva.
Según pudo saber Elonce, el trabajador del volante no transportaba pasajeros al momento del accidente, por lo que no hubo otras personas lesionadas dentro del automóvil.
La probable causa del accidente
De acuerdo con los primeros datos obtenidos en el lugar por Elonce, la camioneta Toyota Hilux era conducida por una mujer que estaría radicada en la localidad de Cerrito. También viajaba junto a un acompañante.
Tras el siniestro, ambos descendieron del vehículo y permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.
Algunos testigos señalaron a Elonce que la conductora podría haberse distraído instantes antes de la colisión, aunque esa circunstancia deberá ser determinada por la investigación y las pericias correspondientes.
Importantes daños materiales
Las imágenes posteriores al choque evidenciaron la magnitud del impacto, especialmente sobre el taxi, que registró severos daños en uno de sus laterales.
Además, se indicó que el cinturón de seguridad habría contenido al conductor durante la colisión, evitando consecuencias más graves, aunque también le provocó molestias en la zona cervical.
Hasta el lugar llegaron otros trabajadores del servicio de taxis para asistir a su compañero y acompañarlo tras el accidente.
Tránsito con demoras
El siniestro ocurrió en una hora de importante circulación vehicular en el casco céntrico de la capital entrerriana, por lo que el tránsito presentó algunas complicaciones mientras trabajaban los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad.
Las autoridades recomendaron circular con precaución por la zona hasta la finalización de las tareas de asistencia y relevamiento.