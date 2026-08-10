Tras el robo de un motor náutico, allanaron dos viviendas y secuestraron una camioneta

Tras el robo de un motor náutico que estaba colocado en una embarcación estacionada en la vía pública, la Policía realizó dos allanamientos y secuestró una camioneta que habría sido utilizada para trasladar el elemento sustraído.
Tras el robo de un motor náutico, la Policía realizó este lunes dos allanamientos en Concepción del Uruguay y secuestró una camioneta que estaría vinculada con el traslado del elemento sustraído. El vehículo quedó a disposición de la Justicia para la realización de peritajes.
La investigación comenzó a partir de la denuncia de un vecino de calle Linares Cardozo al 100, quien advirtió la sustracción de un motor fuera de borda Honda de 15 HP. El equipo se encontraba colocado en su embarcación, estacionada en la vía pública.
Personal de la Comisaría Segunda y de la División Investigaciones desarrolló distintas averiguaciones que permitieron avanzar en la causa e identificar domicilios que podrían guardar relación con el hecho.
Allanamientos y secuestro de una camioneta
Con órdenes emitidas por el Juzgado de Garantías Nº2 y la Fiscalía a cargo de Lucía Bourlot, los efectivos concretaron procedimientos en dos viviendas, una situada sobre calle D. J. Lacava al 900 y otra en Ruiz Moreno al 200.
Durante las diligencias, los investigadores secuestraron formalmente una camioneta Citroën Berlingo gris. Según la información policial, el utilitario estaría directamente relacionado con el traslado del motor robado.
La camioneta quedó depositada a disposición de la magistratura interviniente y será sometida a los peritajes correspondientes. Mientras tanto, la investigación continuó con el objetivo de esclarecer completamente el robo y determinar responsabilidades.