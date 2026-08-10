La situación de los apartados de River: quiénes buscan club y dónde juegan los que se fueron

Casi dos meses después de separar a varios futbolistas del plantel profesional, River todavía trabaja para reducir el grupo que se entrena a contraturno en el predio de Cantilo. Actualmente son seis los jugadores que permanecen apartados y esperan una definición sobre su futuro.

La principal dificultad pasa por encontrar acuerdos que satisfagan al club y, al mismo tiempo, puedan cubrir los contratos de los futbolistas. En algunos casos aparecieron interesados, pero las diferencias económicas impidieron que las conversaciones avanzaran.

Germán Pezzella y Fabricio Bustos representan los casos más complejos por sus salarios. El defensor central fue ofrecido a Gimnasia y recibió un interés desde Emiratos Árabes Unidos, mientras que el lateral mantiene negociaciones con Rosario Central después de que otras propuestas fueran consideradas insuficientes.

Las posibilidades de salida

Matías Galarza Fonda aparece como el jugador con mayor mercado luego de su participación en el Mundial. Desde su entorno reconocieron contactos con una institución importante de Italia y en River esperan recibir próximamente una propuesta formal.

Matías Viña también podría continuar su carrera en Europa. Getafe consultó por un préstamo y Olympiacos lo incluyó entre sus alternativas, aunque su situación debe resolverse junto con Flamengo, propietario de su pase.

Giuliano Galoppo recibió sondeos de equipos europeos y podría volver a ser buscado por Independiente. Kendry Páez completa el grupo: Chelsea pretende reubicarlo mediante otra cesión, pero la posibilidad de que juegue en Bélgica perdió fuerza.

Siete jugadores ya encontraron una salida

Kevin Castaño fue el último en dejar Cantilo al incorporarse a Atlético Mineiro mediante un préstamo por un año. Anteriormente, Santiago Lencina pasó al Burgos de España, Ian Subiabre se sumó a Tigre y Maximiliano Salas llegó a Independiente Rivadavia.

Las otras salidas se concretaron mediante rescisiones. Paulo Díaz quedó libre y firmó con Atlanta United, mientras que Maximiliano Meza regresó a Independiente después de finalizar anticipadamente su contrato.

Alex Woiski también rescindió su vínculo, aunque todavía no encontró un nuevo equipo. Con siete salidas concretadas y seis casos pendientes, River continúa negociando para cerrar definitivamente la reestructuración del plantel.