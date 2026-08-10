Thiago Almada fue presentado en River y confesó: “Estoy cumpliendo un sueño”

Thiago Almada fue presentado oficialmente como nuevo jugador de River después de firmar un contrato que lo vinculará con la institución hasta diciembre de 2030. El mediocampista recorrió el estadio Monumental, se colocó por primera vez la camiseta y expresó su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa.

Durante la presentación, el futbolista surgido en Vélez reveló que su relación con la entidad de Núñez comenzó durante su infancia por la trayectoria deportiva de uno de sus familiares.

“Mi tío jugó en Reserva e hizo pretemporada con Primera. Entonces veníamos siempre con mis abuelos a la cancha. Por cosas de la vida no pudo llegar y ahora me toca a mí jugar acá, así que mi familia está muy contenta”, relató.

El vínculo familiar de Thiago Almada con River

El campeón del mundo contó que acompañaba a su tío durante los entrenamientos y que esa experiencia le permitió conocer desde pequeño el entorno de River. “Él me llevaba a los entrenamientos cuando estaba en Ezeiza. Conocí a todos los compañeros de él; Buonanotte era de su categoría”, recordó.

Ese acercamiento generó una identificación que se mantuvo con el paso de los años. “Siempre me encantó, siempre tuve algo con el club. Estoy cumpliendo un sueño, espero poder darle alegría a la gente”, expresó Thiago Almada.

🎙️ “Estoy cumpliendo un sueño. Siempre tuve algo con el club” ✍️ Thiago Almada. pic.twitter.com/fUNuzMOTOz — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2026

El mediocampista también protagonizó uno de los momentos más distendidos de la recorrida cuando recibió la nueva camiseta. Al observarla y probársela, reaccionó con una breve frase: “Está buenísima”.

Los jugadores que impulsaron su llegada

El flamante refuerzo reconoció que Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel tuvieron influencia en su decisión de regresar al fútbol argentino para incorporarse al equipo de Eduardo Coudet.

Durante sus vacaciones en Ibiza, el jugador también compartió tiempo con Enzo Fernández y Julián Álvarez. Al referirse a la reacción de sus compañeros de la Selección argentina, contó que “estaban contentos” por su llegada al Millonario.

River desembolsó alrededor de 20 millones de euros para concretar la transferencia desde Atlético de Madrid. Con su contrato firmado, Thiago Almada comenzará a trabajar con el plantel y buscará ponerse en condiciones para realizar su debut.