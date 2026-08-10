Investigan un posible pacto suicida entre jubilados: él murió, ella está internada y una carta reveló problemas económicos

Un jubilado fue hallado muerto y su esposa en grave estado dentro del departamento que compartían en Cipolletti, Río Negro, y la Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias del episodio. En la vivienda encontraron una carta en la que la pareja habría hecho referencia a las dificultades económicas que atravesaba.

El hecho fue descubierto luego de que vecinos de un edificio ubicado sobre calle Río Santiago, entre San Martín y Rodolfo Walsh, advirtieran la ausencia de uno de los residentes y olores provenientes del departamento.

Al ingresar al inmueble, efectivos policiales encontraron sin vida a Jorge Horacio Ortiz. Su esposa, identificada como Mabel, permanecía con vida, aunque en estado delicado, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital de Cipolletti.

La carta que encontraron en el departamento

Uno de los elementos centrales de la investigación es una nota encontrada en la vivienda y posteriormente secuestrada para incorporarla a la causa.

El periodista Facundo Kablan señaló que el escrito describía las dificultades que atravesaba el matrimonio. “Dejaron una nota contando de sus problemas económicos y contando que iban a tomar una decisión autolesiva”, indicó.

En otro tramo, agregó: “Lo que dice la carta hace referencia a una situación acuciante que tenía que ver con problemas económicos”. El contenido es analizado por los investigadores junto con los restantes elementos recolectados en el domicilio.

Investigan la situación económica del matrimonio

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los investigadores también analizaban las dificultades económicas que atravesaba la pareja y el impacto que habría tenido una próxima renovación del contrato de alquiler.

Kablan indicó que el matrimonio percibía ingresos jubilatorios y pagaba alrededor de $600.000 mensuales por la vivienda. “El alquiler que estaban pagando era también de $600.000”, señaló.

Según el periodista, para renovar el contrato les habrían informado que el alquiler aumentaría considerablemente. “El alquiler que estaba en $600.000 se iba a más de $1.000.000. Además, tenían que dejar $3.000.000, que era lo que le correspondía a la renovación”, afirmó.

Esperan los estudios toxicológicos

Durante el procedimiento, los investigadores también secuestraron seis blísteres vacíos de clonazepam, que quedaron incorporados como evidencia.

La autopsia preliminar realizada sobre Ortiz no habría detectado lesiones externas ni signos compatibles con un episodio violento. Sin embargo, todavía resta conocer el resultado de los estudios toxicológicos para establecer con precisión la causa de la muerte.

Esas pericias serán determinantes para conocer si existió ingesta de medicamentos y, eventualmente, qué incidencia tuvo en el fallecimiento. Hasta entonces, las circunstancias precisas permanecen bajo investigación judicial.

La mujer permanece internada

Mabel fue trasladada al hospital de Cipolletti después de ser encontrada con vida en el departamento y quedó bajo atención médica especializada.

Según la información difundida, la mujer habría permanecido durante más de dos días en la vivienda junto al cuerpo de su esposo. Su estado era delicado y continuaba recibiendo asistencia.

Los investigadores también deberán analizar sus manifestaciones junto con la carta y los resultados de las pericias para reconstruir lo ocurrido dentro del departamento.

Las dificultades que atravesaba la pareja

Kablan aseguró que los problemas económicos formaban parte de la situación que atravesaban los jubilados. “Venían muy complicados. Entre los medicamentos, el alquiler, la comida, venían muy complicados”, expresó.

Por el momento, la Justicia continuaba reuniendo elementos para establecer qué ocurrió y esperaba los resultados de las pericias toxicológicas sobre Ortiz.

La carta, los medicamentos encontrados, las declaraciones incorporadas al expediente y los informes médicos serán parte de la investigación. Hasta que esas medidas concluyan, la mecánica y las motivaciones del episodio permanecen sujetas a la determinación judicial.