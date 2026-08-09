Un hombre murió electrocutado mientras cortaba el pasto en su casa

El trágico hecho ocurrió en una vivienda del barrio General San Martín de la ciudad de Ituzaingó, donde un hombre de 83 años falleció tras recibir una descarga mientras maniobraba la máquina en el patio de su casa.
Un trágico accidente doméstico cobró la vida de un hombre de 83 años durante la tarde del viernes en la localidad correntina de Ituzaingó. Según informaron fuentes policiales, la víctima se encontraba utilizando una máquina cortadora de césped en el patio de su vivienda cuando recibió una fuerte descarga eléctrica que le provocó la muerte de forma instantánea.
El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 en un domicilio ubicado sobre la calle “D” del Barrio General San Martín. Tras recibir la alerta, efectivos de la Comisaría Distrito Segunda se hicieron presentes en el lugar y constataron el fallecimiento de la víctima, iniciándose de inmediato las actuaciones judiciales correspondientes bajo las directivas de la unidad fiscal en turno para determinar con precisión las circunstancias de la tragedia.