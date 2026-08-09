Quini 6 celebra sus 38 años con un premio garantizado de tres millones de dólares

El Quini 6 celebrará este domingo 9 de agosto sus 38 años con un sorteo extraordinario: el Siempre Sale tendrá un premio equivalente a U$S 3 millones, que se abonará en pesos, estará libre de impuestos y necesariamente será adjudicado.
El Quini 6 celebra sus 38 años este domingo 9 de agosto con un sorteo extraordinario que tendrá como principal atractivo un premio equivalente a tres millones de dólares en la modalidad Siempre Sale. La particularidad será que el pozo no podrá quedar vacante: si nadie consigue los seis aciertos, se distribuirá entre quienes tengan la mayor cantidad de números acertados.
La propuesta fue anunciada por la Lotería de Santa Fe como parte de los festejos por un nuevo aniversario de uno de los juegos de azar más populares de Argentina. El premio será abonado en pesos argentinos y estará libre de impuestos.
Para determinar el monto definitivo se tomará como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al cierre del viernes 7 de agosto, último día hábil previo al sorteo. De esa manera, antes de conocerse los números ganadores quedará establecida la suma en moneda nacional que estará en juego.
El premio del Siempre Sale tendrá ganador
Una de las características centrales del sorteo aniversario será el mecanismo elegido para distribuir los tres millones de dólares equivalentes. El monto extraordinario será incorporado a la modalidad Siempre Sale.
El sistema establece que, en caso de no existir ninguna apuesta con los seis números correctos, el premio debe repartirse entre los apostadores que hayan conseguido la mayor cantidad de aciertos. Por esa razón, el pozo no quedará acumulado para un sorteo posterior.
Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, destacó la magnitud del premio anunciado. “Hoy hablar de tres millones de dólares es la manera más clara de dimensionar el valor real del premio. Es una cifra que cualquier argentino comprende inmediatamente por su poder de compra”, sostuvo.
Cómo se calculará el premio en pesos
Aunque la campaña fue presentada tomando como referencia los tres millones de dólares, el pago se realizará en moneda argentina.
La conversión utilizará la cotización vendedora del Banco Nación correspondiente al cierre del viernes 7 de agosto. Ese valor quedará fijado para determinar el importe que finalmente recibirán el ganador o los ganadores.
“Somos absolutamente transparentes con la propuesta. El ganador cobrará en pesos el equivalente exacto a los tres millones de dólares según la cotización establecida. Además, el premio es libre de impuestos, por lo que dispondrá del monto completo”, explicó Di Lena.
Un sorteo por los 38 años del Quini 6
El Quini 6 realizó su primer sorteo el 7 de agosto de 1988 y desde entonces se consolidó como uno de los juegos poceados de mayor alcance del país.
Según los datos difundidos por la organización, actualmente se comercializa en prácticamente todo el territorio argentino y registra más de 2,7 millones de apuestas semanales a través de su red de agencias oficiales.
“Treinta y ocho años de permanencia solo son posibles gracias a la confianza de los apostadores y al trabajo conjunto con las loterías provinciales y las agencias oficiales de todo el país. Ese respaldo nos impulsa a seguir innovando con propuestas comerciales de gran impacto”, manifestó Di Lena.
Soledad Pastorutti, imagen del aniversario
La campaña aniversario volverá a contar con Soledad Pastorutti como embajadora institucional. Desde la Lotería de Santa Fe señalaron que la elección de la cantante responde al carácter federal que buscan transmitir con el juego.
“Sole es una figura profundamente querida por los argentinos y el Quini 6 también forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Esa combinación potencia un aniversario muy especial para nosotros”, afirmó el vicepresidente ejecutivo del organismo.
De esta manera, el sorteo de este domingo 9 de agosto tendrá un atractivo adicional al de los pozos habituales: el Siempre Sale pondrá en juego el equivalente en pesos a tres millones de dólares y el mecanismo de esa modalidad garantiza que el premio extraordinario será adjudicado.