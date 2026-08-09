Un joven fue baleado en la pierna en Paraná, pero no denunció a su atacante

Un joven baleado en Paraná debió ser trasladado este sábado al Hospital San Martín luego de recibir un disparo en una de sus piernas. El hecho ocurrió alrededor de las 12.50 en inmediaciones de calles República de Siria y Basualdo, en la zona de barrio Mosconi, y las circunstancias del ataque permanecían bajo investigación.

La intervención policial se inició luego de que la sala del 911 recibiera un llamado en el que se alertaba sobre la presencia de una persona herida de arma de fuego. Ante esa situación, efectivos fueron comisionados hasta el sector señalado.

Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron a un joven de 29 años que presentaba una lesión provocada por un proyectil en una de sus piernas. Debido a la herida, se dispuso su traslado al Hospital San Martín para que recibiera atención médica.

Qué relató el joven baleado

Posteriormente, el herido brindó una primera versión sobre lo ocurrido. Según manifestó ante los efectivos, se encontraba caminando por uno de los pasillos del barrio Mosconi cuando recibió el disparo.

El joven sostuvo que no logró identificar a la persona que efectuó el disparo. Como único dato sobre el presunto atacante, indicó que alcanzó a observar que vestía ropa oscura.

Hasta el momento no se estableció públicamente qué habría ocurrido en los instantes previos al ataque ni cuál habría sido la motivación. Tampoco trascendió si existió algún intercambio entre el joven y quien realizó el disparo.

El herido no quiso realizar la denuncia

De acuerdo con la información policial, el joven manifestó posteriormente que no deseaba formular una denuncia por el episodio ni aportar mayores precisiones que permitieran identificar al presunto responsable.

Pese a esa decisión, tomó intervención la Fiscalía a cargo de la doctora Yedro, que ordenó iniciar las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el hecho.

Entre las medidas dispuestas se encontraba la realización de un dermotest al propio lesionado, mientras continuaban las diligencias tendientes a esclarecer la secuencia.

Investigan las circunstancias del disparo

La investigación deberá determinar ahora quién efectuó el disparo, desde dónde se produjo el ataque y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en que el joven resultara herido.

El episodio ocurrió durante el mediodía del sábado en barrio Mosconi y movilizó a personal policial y sanitario tras el llamado recibido por el sistema de emergencias 911.

Por el momento, la información oficial disponible indicó que el joven sufrió una herida de arma de fuego en una pierna y fue derivado al Hospital San Martín. La causa quedó en manos de la Fiscalía, mientras se intentaban obtener elementos que permitieran esclarecer el episodio e identificar al autor del disparo.