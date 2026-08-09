Paredes confirmó que jugadores de la Selección acompañarán a Messi: “Lo sentimos como propio”

Leandro Paredes confirmó que jugadores de la Selección Argentina acompañarán a Lionel Messi en Rosario durante la despedida de su padre, Jorge Messi, quien murió este sábado 8 de agosto a los 68 años. El mediocampista de Boca, uno de los integrantes del círculo cercano del capitán argentino, anticipó que viajará para estar junto a su amigo en este difícil momento.

Messi arribó a última hora del sábado a Rosario acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. El futbolista regresó desde Estados Unidos para reunirse con sus familiares y participar de la despedida de su padre.

Paredes se refirió a la situación luego del empate 1-1 entre Boca y Vélez, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura. “No pude hablar con él. Sé que está viajando, así que estoy esperando a que llegue para poder acompañarlo en este momento, que seguramente le haga bien que estemos ahí”, aseguró el mediocampista.

“Lo sentimos así, lo sentimos como propio por todo lo que significa él para nosotros”, afirmó luego de que concluyera el partido.

El acompañamiento de sus compañeros de la Selección

La relación entre Paredes y Messi trascendió los partidos disputados con la camiseta argentina. Ambos compartieron además plantel en París Saint-Germain desde la llegada del rosarino al club francés, a mediados de 2021.

Durante aquella etapa consiguieron juntos la Ligue 1 2021/22 y la Supercopa de Francia de 2022. Posteriormente, Paredes dejó el conjunto parisino y continuó su carrera en Juventus.

Algunas familias se acercaron a las inmediaciones del aeropuerto de Rosario (foto Rosario3)

Ahora, el futbolista de Boca buscará acompañar personalmente a Messi junto con otros integrantes de la Selección Argentina que se encuentran en el país. La intención es mantenerse cerca del capitán y su familia durante la despedida de Jorge Messi.

Los futbolistas que podrían acercarse a Rosario

Entre los jugadores más cercanos a Messi que actualmente se encuentran en Argentina aparecen Ángel Di María, quien juega en Rosario Central, y Nicolás Otamendi, futbolista de River.

También podrían acercarse a Rosario otros integrantes del plantel de River que compartieron diferentes etapas de la Selección con Messi, entre ellos Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

Hasta el momento no se confirmó oficialmente la presencia de todos ellos en la ceremonia. Tampoco se descartaba que otros futbolistas del círculo cercano del capitán argentino pudieran trasladarse hasta Rosario para acompañarlo.

El gesto de Rodrigo De Paul

Las muestras de afecto comenzaron a multiplicarse desde que se conoció la muerte de Jorge Messi. Una de las más significativas ocurrió durante el partido que Inter Miami disputó el sábado por la Leagues Cup.

¡TENÍAS QUE SER VOS, RODRI ⚽❤️🙏! Golazo de De Paul y festejo con la camiseta de Leo Messi para apoyar a la distancia a su amigo, quien estuvo ausente por el fallecimiento de su papá Jorge. 📹 @leaguescup on Apple TV pic.twitter.com/8FSKK6MhLO — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026

Rodrigo De Paul convirtió el 1-0 parcial y protagonizó un gesto dedicado a su compañero y amigo. Inmediatamente después del gol, se quitó su camiseta y mostró que debajo llevaba puesta la número 10 utilizada habitualmente por Messi.

El encuentro finalmente terminó con derrota para Inter Miami, ya que Monterrey revirtió el resultado sobre el cierre. Sin embargo, la imagen de De Paul con la camiseta número 10 quedó como una de las primeras muestras públicas de acompañamiento hacia el capitán argentino.

El mensaje de Luis Suárez

Luis Suárez también expresó su acompañamiento a Messi, aunque lo hizo mediante sus redes sociales. El delantero uruguayo publicó un mensaje dedicado a su amigo y a toda su familia.

“Amigo, te abrazo fuerte a vos y a toda tu familia. Tu papá desde arriba te va a seguir mirando orgulloso, como lo hizo siempre. Todo mi cariño en estos momentos va para la familia Messi. Descansa en paz, Jorge”, expresó el “Pistolero” a través de una historia de Instagram.

Cementerio El Prado, donde descansan los restos de Jorge Messi.-

Mientras la familia prepara una despedida reservada para Jorge Messi, los compañeros que acompañaron al rosarino durante los últimos años en la Selección Argentina comenzaron a movilizarse para permanecer cerca del capitán. Paredes fue el primero en anticiparlo públicamente y resumió el objetivo del grupo: acompañar a Messi en uno de los momentos más dolorosos de su vida.