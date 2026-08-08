Coudet, tras otra derrota de River: “Si los resultados no se dan, seré el primero en irme”

Eduardo Coudet habló tras una nueva derrota de River y se mostró autocrítico por la crisis futbolística que atraviesa el equipo, aunque aseguró que todavía mantiene la confianza para revertir la situación. El Millonario perdió 1-0 frente a Tigre en Victoria y completó las primeras cuatro fechas del Torneo Clausura sin puntos ni goles a favor.

El entrenador reconoció la presión que genera la sucesión de resultados adversos y dejó en claro que su continuidad dependerá de la capacidad del equipo para reaccionar. River volvió a mostrar dificultades para generar peligro y recibió otro golpe con el tanto de Ignacio Russo en el segundo tiempo.

“Hoy seguro me está puteando medio país. Ya me puteó medio país y la di vuelta y mientras tenga el apoyo de los jugadores y directivos, voy a pensar en darlo vuelta”, sostuvo Coudet durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Coudet reconoció la gravedad del momento

El Chacho admitió que atraviesa una situación inédita en su carrera y afirmó que comprende las consecuencias que puede tener una racha semejante en un club como River. “Pero no soy necio, se la situación que estamos pasando, nunca me tocó pasar por esto, hoy pongo la cara, solo se acomoda a partir de los resultados. Si no se dan, no le voy a hacer mal a nadie”, manifestó.

RIVER NO PARA DE PERDER Y TODAVÍA NO SUMÓ PUNTOS EN EL TORNEO | Tigre 1-0 River Plate | RESUMEN

En ese sentido, insistió en que la prioridad será cortar la racha cuanto antes. “Siempre dije que sé dónde estoy, es una situación muy difícil y se las consecuencias que trae una racha así. Principalmente hay que revertirlo, hay que cortarlo el próximo partido. Si veo que los resultados no se dan, voy a ser el primero en no hacerle daño a River, al hincha y a los dirigentes que confiaron en mí”, agregó.

Pese al presente, Coudet expresó confianza en el plantel que se conformó durante el mercado de pases. “Los jugadores que hoy tenemos y trajimos, le van a devolver el fútbol a River”, aseguró sobre un equipo que incorporó nueve refuerzos para afrontar el segundo semestre.

La fuerte inversión de River y la llegada de Almada

El Millonario realizó una inversión cercana a los 70 millones de dólares durante el mercado invernal, una cifra récord para la institución y para el fútbol argentino. Entre las incorporaciones aparecieron Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Tobías Andrada y Thiago Almada.

Foto: TyC Sports.

Precisamente sobre Almada, Coudet descartó utilizarlo inmediatamente en la Copa Sudamericana. “Sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones. Para el domingo puede estar y para la vuelta también”, explicó.

De esta manera, el campeón del mundo con la Selección argentina no estaría disponible para el encuentro del miércoles ante Independiente Santa Fe, en Bogotá, por la ida de los octavos de final. La intención sería tenerlo en condiciones para el siguiente compromiso del campeonato frente a Argentinos Juniors o para la revancha internacional.

El reclamo de Coudet por un penal

Al analizar estrictamente la derrota frente a Tigre, el entrenador también cuestionó una decisión arbitral sobre el final del primer tiempo. River reclamó una infracción de Nahuel Banegas sobre Ángel Correa dentro del área.

“No entiendo por qué no se cobró penal y ni siquiera si es revisable”, expresó Coudet sobre la acción que tuvo como protagonista al exdelantero del Atlético de Madrid y que generó fuertes protestas de los futbolistas millonarios.

Más allá del reclamo arbitral, el técnico evitó establecer un número determinado de partidos para definir su continuidad y sostuvo que la evaluación será permanente ante la exigencia que supone dirigir al club de Núñez.

“Todavía tengo confianza”

“No son plazos, es entender dónde estás. Estoy convencido, pero es River y llevamos cinco partidos perdidos. Los plazos son el día a día. Los bifes vienen de todos lados, ya la di vuelta como jugador y ahora me toca como entrenador. Todavía tengo confianza”, concluyó Coudet.

River quedó así obligado a encontrar rápidamente una respuesta después de un comienzo de semestre marcado por las derrotas. El equipo no consiguió sumar puntos en cuatro jornadas del Clausura y tampoco logró convertir goles.

El próximo desafío llegará por la Copa Sudamericana, donde el Millonario visitará a Independiente Santa Fe en la altura de Bogotá. El encuentro representará una nueva prueba para Coudet y sus dirigidos en medio del momento más delicado desde la llegada del entrenador.