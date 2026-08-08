River perdió ante Tigre y acumuló otra derrota en un preocupante inicio del Clausura

River perdió 1-0 ante Tigre por la cuarta fecha del Torneo Clausura y continuó sin sumar puntos ni convertir goles en el certamen. Ignacio Russo marcó el único tanto del encuentro disputado en Victoria.
River perdió ante Tigre por 1-0 este sábado en Victoria, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, y profundizó su complicado presente futbolístico. El equipo dirigido por Eduardo Coudet todavía no sumó puntos ni convirtió goles en el campeonato y quedó relegado al último puesto de la Zona B.
El único gol del partido llegó a los 33 minutos del segundo tiempo y fue convertido por Ignacio “Nacho” Russo. El delantero aprovechó su oportunidad y definió por encima del arquero Santiago Beltrán para establecer la diferencia definitiva.
El Millonario volvió a mostrar dificultades para generar peligro y, principalmente, para convertir. Transcurridas cuatro fechas del Clausura, River perdió todos sus compromisos y todavía no consiguió marcar un gol.
Nacho Russo marcó el gol del triunfo
Tigre consiguió destrabar un encuentro cerrado cuando faltaban poco más de diez minutos para completar el tiempo reglamentario. Russo apareció a los 33 minutos del complemento y resolvió la jugada con una definición por encima de Beltrán.
La ventaja resultó suficiente para el conjunto de Victoria, que consiguió sostener el resultado hasta el pitazo final y se quedó con tres puntos ante un River que no encontró respuestas para revertir el marcador.
¡¡ERROR DE ANÍBAL MORENO EN MITAD DE CANCHA Y GOL DE NACHO RUSSO PARA EL 1-0 DE TIGRE VS. RIVER!! pic.twitter.com/9EuRwqpzpv— SportsCenter (@SC_ESPN) August 8, 2026
La derrota se sumó a una serie de resultados adversos que atravesó el conjunto de Núñez durante las últimas semanas. Además de sus cuatro caídas en el Torneo Clausura, River había sido eliminado por Aldosivi en la Copa Argentina.
Un inicio del Clausura sin puntos ni goles
El dato que refleja con mayor claridad el presente del equipo de Coudet es su falta de gol. River disputó cuatro encuentros en el campeonato y no pudo convertir, mientras que tampoco consiguió sumar unidades.
Esta situación dejó al Millonario en el último lugar de la Zona B y aumentó la preocupación por su rendimiento. La sucesión de derrotas contrastó con lo ocurrido durante la primera parte de la temporada, cuando el equipo había conseguido avanzar hasta instancias decisivas.
El último triunfo de River se había producido frente a Rosario Central durante las semifinales del Torneo Apertura. Desde entonces, el conjunto de Núñez atravesó una prolongada racha sin victorias que se extendió este sábado con la caída en Victoria.